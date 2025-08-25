La Guardia Civil de Totana incorpora 14 agentes más en octubre para aliviar el déficit El Ayuntamiento informa de que la Delegación del Gobierno le ha confirmado ya el refuerzo de los efectivos

El Ministerio del Interior tiene previsto aliviar el déficit de la plantilla de la Guardia Civil en el cuartel del municipio de Totana con 14 agentes más a partir del próximo mes de octubre, según destaca el Ayuntamiento, tras haber sido informado recientemente de este refuerzo de los efectivos por parte de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

A finales del pasado año, el alcalde, Juan Pagán, se reunió con el coronel jefe de la Zona V de la Guardia Civil, Francisco Pulido, responsable de la coordinación de los cuarteles en la Comunidad, a la que asistió también el teniente del puesto de Totana, Juan Manuel Paco, en la que se le trasladó la necesidad de contar con más efectivos y mayor presencia de patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Benemérita en el municipio, sobre todo, en zonas rurales y del extrarradio.

Respuesta a las necesidades

El cuartel totanero cuenta con unos 35 agentes, según detalló el propio Consistorio tras aquella reunión a mediados de noviembre. Y es que el equipo de gobierno sigue implicado en el objetivo de contar con una respuesta adecuada a las necesidades y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

En general, la incorporación de un total de 176 nuevos agentes a las patrullas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios de la Región permitirá, como en el caso de Totana, mejorar el conjunto de las plantillas, como resultado del reciente concurso interno para cubrir vacantes.

Desde 2028, y sin tener en cuenta este concurso de vacantes, el número de agentes en la Comunidad ha aumentado un 6%, gracias a la estrategia del Ministerio del Interior de convocar año tras año ofertas públicas de empleo, con tasas de reposición siempre superior al 100%.