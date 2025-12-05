Dos heridos al colisionar dos coches en la autovía A-7 en Totana El siniestro vial ha provocado al menos dos kilómetros de retenciones

Dos personas han resultado heridas leves tras colisionar dos vehículos en la tarde de este viernes cuando circulaban por la autovía A-7 a la altura del municipio de Totana, en sentido Almería. En concreto, según han informado desde el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia, el siniestro vial ha ocurrido en el punto kilométrico 611.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos del CEIS y Guardia Civil, que se encuentran trabajando en el lugar. Asimismo, desde Emergencias han solicitado extremar la precaución al circular por la zona y facilitar el acceso a los sanitarios.

Según la Dirección General de Tráfico se han formado al menos dos kilómetros de retenciones en la citada autovía.

Totana