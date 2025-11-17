La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un guardia civil, en la finca del empresario arrestado. G.C.

Un detenido y otro investigado por explotar a una decena de inmigrantes irregulares y sin contrato en una finca de Totana

Desconocían exactamente dónde se encontraban ni para qué personas o empresas se encontraban trabajando

LA VERDAD

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:47

Comenta

La Guardia Civil detuvo al responsable de una finca de Totana e investiga al encargado de la misma, ambos como presuntos autores de delito contra los derechos de los trabajadores. De la investigación desarrollada se desprende que habrían ofrecido trabajo a las víctimas extranjeras, aprovechándose de la situación de necesidad de estas.

La actuación estuvo enmarcada dentro de la operación 'Totafon', en la que, tras una serie de inspecciones en explotaciones agrícolas, se detectó a una decena de personas en situación irregular y empleadas sin contrato de trabajo.

Las actuaciones se iniciaron el pasado mes de septiembre en el marco de la colaboración entre la Guardia Civil y la Inspección Provincial de Trabajo de Murcia. En una de las inspecciones realizadas en el municipio totanero, se halló trabajando en el campo un total de diez personas extranjeras, la mayoría mujeres, en situación irregular y sin contrato de trabajo.

En el momento de la inspección realizada, los especialistas en Policía Judicial de la Benemérita comprobaron que las víctimas se encontraban solas en una finca mientras recogían productos del campo, en este caso durante la recolección de pimiento. Los investigadores verificaron que estas personas desconocían exactamente dónde se encontraban ni para qué personas o empresas se encontraban trabajando.

Desde el momento de la inspección desarrollada en el ámbito agrícola junto a Inspección Provincial de Trabajo de Murcia, la Guardia Civil inició una investigación para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los supuestos autores.

Las diligencias practicadas por la Guardia Civil permitieron identificar a los propietarios de la finca. Estos la tenían arrendada a una tercera persona que, a su vez, la tenía subarrendada a la empresa compradora de la cosecha y encargada de su recolección.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil identificó, localizó y detuvo al empresario y administrador único de la empresa investigada, con sede social en Lorca, e investigó a otra persona, que hacía funciones de encargado de la mercantil, ambos como presuntos autores de delito contra los derechos de los trabajadores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiroteo en el garito de El Luli en Las Seiscientas de Cartagena: disparos a quemarropa
  2. 2 Fallece una octogenaria 4 días después de ser herida en un atraco en Murcia
  3. 3 El rabo de gato trae una «emergencia ecológica» a la Región de Murcia y reduce la seguridad vial
  4. 4

    Las cuentas pendientes del franquismo en la Región de Murcia
  5. 5

    Los jefes de servicio de La Arrixaca rechazan «más parches» y reclaman «un nuevo hospital»
  6. 6 Luto y emoción en la subida de la Virgen de Bolnuevo
  7. 7 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 16 de noviembre de 2025
  8. 8

    El Real Murcia se estrella ante su impotencia y un Teruel sólido
  9. 9 Y si construimos una nueva Arrixaca
  10. 10 Fatboy Slim y Guitarricadelafuente, primeras confirmaciones del Warm Up 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un detenido y otro investigado por explotar a una decena de inmigrantes irregulares y sin contrato en una finca de Totana

Un detenido y otro investigado por explotar a una decena de inmigrantes irregulares y sin contrato en una finca de Totana