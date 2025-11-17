Un detenido y otro investigado por explotar a una decena de inmigrantes irregulares y sin contrato en una finca de Totana Desconocían exactamente dónde se encontraban ni para qué personas o empresas se encontraban trabajando

La Guardia Civil detuvo al responsable de una finca de Totana e investiga al encargado de la misma, ambos como presuntos autores de delito contra los derechos de los trabajadores. De la investigación desarrollada se desprende que habrían ofrecido trabajo a las víctimas extranjeras, aprovechándose de la situación de necesidad de estas.

La actuación estuvo enmarcada dentro de la operación 'Totafon', en la que, tras una serie de inspecciones en explotaciones agrícolas, se detectó a una decena de personas en situación irregular y empleadas sin contrato de trabajo.

Las actuaciones se iniciaron el pasado mes de septiembre en el marco de la colaboración entre la Guardia Civil y la Inspección Provincial de Trabajo de Murcia. En una de las inspecciones realizadas en el municipio totanero, se halló trabajando en el campo un total de diez personas extranjeras, la mayoría mujeres, en situación irregular y sin contrato de trabajo.

En el momento de la inspección realizada, los especialistas en Policía Judicial de la Benemérita comprobaron que las víctimas se encontraban solas en una finca mientras recogían productos del campo, en este caso durante la recolección de pimiento. Los investigadores verificaron que estas personas desconocían exactamente dónde se encontraban ni para qué personas o empresas se encontraban trabajando.

Desde el momento de la inspección desarrollada en el ámbito agrícola junto a Inspección Provincial de Trabajo de Murcia, la Guardia Civil inició una investigación para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los supuestos autores.

Las diligencias practicadas por la Guardia Civil permitieron identificar a los propietarios de la finca. Estos la tenían arrendada a una tercera persona que, a su vez, la tenía subarrendada a la empresa compradora de la cosecha y encargada de su recolección.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil identificó, localizó y detuvo al empresario y administrador único de la empresa investigada, con sede social en Lorca, e investigó a otra persona, que hacía funciones de encargado de la mercantil, ambos como presuntos autores de delito contra los derechos de los trabajadores.