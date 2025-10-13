Desmantelados dos invernaderos con más de 700 plantas de marihuana en Totana A los detenidos se les atribuye la presunta autoría de los delitos de cultivo y elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de los servicios establecidos para prevenir y perseguir el tráfico de drogas, desarrolló en Totana la operación ‘Luck’, en la que se desmanteló la infraestructura de un cultivo de marihuana en una finca y detuvo a dos vecinos del municipio, como presuntos autores de delitos de cultivo o elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

Durante la operación, los guardias civiles desmantelaron dos invernaderos tipo indoor, instalados en una parcela agrícola, que tenían en fase de cultivo más de 700 plantas de marihuana. Además, se incautó todos los sofisticados dispositivos de iluminación, calefacción, riego y ventilación que componían la infraestructura dedicada al cultivo masivo de marihuana.

Las actuaciones se iniciaron el pasado mes de septiembre, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita abrieron la operación para verificar una serie de indicios sobre el cultivo ilícito de marihuana en el municipio de Totana.

Las primeras pesquisas permitieron constatar una gran defraudación a la red eléctrica en el municipio totanero. Los guardias civiles realizaron una serie de dispositivos de vigilancia que les permitió verificar la conexión ilícita a la red eléctrica y ubicar la parcela que se abastecía de electricidad de forma fraudulenta.

Se trató de una finca agrícola ubicada en el paraje totanero de Las Suertes que, al parecer, albergaba diversos invernaderos tipo indoor destinados al cultivo ilícito de cannabis y a su posterior secado, tratamiento, manipulación y distribución de marihuana a otras tramas criminales de tráfico de drogas.

El discreto dispositivo de vigilancia desarrollado por los guardias civiles permitió establecer la principal línea de investigación sobre una parcela en la que entraban y salían vehículos a horas intempestivas. Poco después, la Guardia Civil averiguó que en esta parcela se habían instalado varios habitáculos artesanales que albergaban invernaderos de marihuana con sofisticados dispositivos para el cultivo de cannabis.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios y tras identificar a las personas que dirigían presuntamente las plantaciones ilícitas de marihuana, la Guardia Civil llevó a cabo la entrada y el registro de la nave, en la que se desmantelaron dos invernaderos tipo indoor que en el momento del registro se encontraron en fase de cultivo avanzado con más de 700 plantas de marihuana dispuestas para ser cortadas.

Durante los registros, los guardias civiles detuvieron a los dos sospechosos, como presuntos autores de los delitos de cultivo o elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Además, se incautaron de todos los elementos que componían los invernaderos y todos los objetos relacionados con la actividad ilícita ahora esclarecida.

Fruto de la investigación desarrollada se pudo determinar que la infraestructura, ahora desmantelada, podría llegar a cultivar varios millares de plantas de marihuana anualmente.