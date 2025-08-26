El Ayuntamiento de Totana cede a D'Genes un solar para construir un centro de día y una residencia La infraestructura, que se ubicará en La Báscula, quiere promover el 'cohousing' en personas con enfermedades raras y discapacidad

El Ayuntamiento de Totana ha adjudicado a la Asociación de Enfermedades Raras D'Genes la concesión demanial constituida por el uso privativo de una parcela ubicada en el plan parcial de La Báscula de Totana (en concreto la Zona 2B IV Equipamientos de cuya duración será de 75 años. La concesión demanial es un procedimiento administrativo que permite que un bien de titularidad pública pase a tener un uso o aprovechamiento privativo.

Es en esa parcela donde esta asociación tiene previsto construir un centro de día. Esta infraestructura incluiría, además, servicio de atención temprana, servicio de autonomía personal y modelo innovador residencial 'cohousing' en enfermedades raras y discapacidad, debiendo, una vez tramitado el oportuno expediente someterse a consideración de este Pleno.

D´Genes ya presentó en junio de 2024 un anteproyecto del Centro de Atención Integral y Cohousing para Enfermedades Raras y Discapacidad 'Celia Carrión Pérez de Tudela', realizado por el arquitecto Salvador del Moral Ortega, con un presupuesto total de inversión que 4.701.080,20 euros.

El Pleno municipal acordó el pasado mes de febrero la propuesta de la Concejalía de Contratación y Patrimonio para aprobar dicha licitación. El Consistorio ya acordó, en marzo de 2024, iniciar y admitir a trámite la solicitud de concesión demanial presentada por la Asociación D'Genes sobre una parcela de 10.091 metros para construir un Centro Multidisciplinar de Atención Integral en Enfermedades Raras.

Según la legislación vigente española, los bienes pueden ser de titularidad pública o privada, pero también existe la concesión demanial, una figura que permite que un bien de titularidad pública pase a tener un uso o aprovechamiento privativo durante un determinado tiempo.

En octubre de 2024, se publicó en el BORM el anuncio de exposición pública del expediente de concesión demanial directa a la Asociación de Enfermedades Raras D'Genes, de inmueble municipal de dominio público, mediante adjudicación directa a favor de la citada entidad para construir un Centro multidisciplinar de atención integral en enfermedades raras, que consta en el expediente.

La asociación D'Genes, de larga trayectoria, está compuesta por afectados por una Enfermedad Rara, familiares y profesionales de varios ámbitos, con el propósito de «crear un espacio socio-sanitario que además sirva de intercambio y convivencia entre los interesados, además de promover la difusión y sensibilización sobre la problemática de salud pública que suponen las patologías poco frecuentes».

