El alcalde de Totana se someterá el jueves a una cuestión de confianza ante el rechazo de los grupos al Presupuesto

Alberto Gómez Lunes, 2 de junio 2025, 14:50

El alcalde de Totana, Juan Pagán, del PP, se someterá el próximo jueves a una cuestión de confianza vinculada a la aprobación del Presupuesto correspondiente al presente ejercicio de 2025. El regidor recurre a esta fórmula después de que Ganar Totana, PSOE y Vox votaran en contra de las cuentas en la sesión del Pleno celebrada en mayo.

Conviene recordar que el PP gobierna en minoría en Totana, con siete concejales. En el Pleno, el Presupuesto lo respaldaron los ediles populares y Manuel Cánovas, concejal no adscrito que empezó el actual mandato en el grupo municipal de Vox. El PP necesita 11 votos a favor para aprobar las cuentas, por lo que le faltan 3 apoyos.

La cuestión de confianza se celebrará en una sesión extraordinaria del Pleno que tendrá lugar el próximo jueves desde las 19.00 horas. En caso de que no se apruebe, se abre un periodo de 30 días en el que los grupos políticos podrán presentar una moción de censura. Si no lo hacen, el Presupuesto quedará aprobado y no se podrá presentar ya ninguna moción de censura en lo que resta de mandato hasta 2027.