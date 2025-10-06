Torre Pacheco vive este martes el día grande de sus fiestas en honor a la Virgen del Rosario

Más de un centenar de actos conforman un programa repleto de platos fuertes, ideado para público de todas las edades y que se está desarrollando en total armonía

La procesión de la Virgen del Rosario marca la agenda festiva local de este 7 de octubre en Torre Pacheco.

Como cada 7 de octubre, Torre Pacheco se rinde con devoción ante su patrona, la Virgen del Rosario, que protagoniza uno de los momentos más esperados de las fiestas del municipio.

La procesión con la imagen de la Virgen del Rosario, el desfile de carrozas y comparsas de papelillo y la música en directo de grandes orquestas están entre los actos más destacables en la programación de las fiestas, que se celebrarán hasta el próximo domingo 12 de octubre y que tienen hoy, con la festividad de la Patrona, una de las jornadas más populares.

El ambiente festero se siente en la localidad desde el pasado 3 de octubre en el recinto de peñas, el más grande de la Región de Murcia, donde conviven en perfecta armonía más de 125 peñas. Con anterioridad tuvo lugar el acto de coronación de la Reina y su corte de honor, mientras que hubo que esperar al día 4 para disfrutar del pregón, compartido por dos grandes artistas pachequeros como son Agustín Otón y Pedro Ángel Roca.

Durante el día de hoy, se celebrarán dos hitos esenciales en el marco de estas fiestas patronales: a las 12 00 horas, la santa misa en honor a la Patrona, seguido del tradicional concierto en la plaza del Ayuntamiento, a cargo de la Unión Musical de Torre Pacheco; y a las 19.30 se llevará en procesión la imagen de la Virgen del Rosario por las calles de la localidad, acompañada por cientos de vecinos y visitantes. Las fiestas, con más de un centenar de eventos programados, llenan de color y alegría esta semana tan única y esperada por los pachequeros. Unas fiestas para disfrutar toda la familia, con una gran variedad de actividades para los más pequeños, que comenzaron con el chupinazo infantil. Además, el jueves 9, coincidiendo con el Día del Niño, la plaza del Ayuntamiento acogerá el gran espectáculo original Cantajuegos 'Las aventuras de Coco y Pepe'.

Como todos los años, las fiestas patronales de Torre Pacheco también son inclusivas, incorporando un día en el que las atracciones funcionan sin música ni ruidos para que todos los niños puedan disfrutarlas sin barreras. Por segundo año consecutivo, la noche del próximo viernes, 10 de octubre, Torre Pacheco se abre al mundo con aires de fiesta para ofrecer el concierto de la Orquesta Panorama, el conjunto musical gallego que concederá su único concierto gratuito en la Región de Murcia y estrenará un nuevo espectáculo. El pasado año fue tal el éxito de estos artistas que congregaron a más de 10.000 personas.

Pero sin duda, el acto festivo más esperado por todos, es el multitudinario desfile de carrozas y comparsas de papelillo, tradición que se remonta a 1886 y que este año contará con siete carrozas y once comparsas, todas ellas decoradas con miles de flores de papel de seda, realizadas a mano en un trabajo colectivo que une a generaciones de pachequeros. Un desfile que llenará las calles de luz, color, música y sobre todo alegría y tradición. Será el sábado, 11 de octubre, a las 20.00 horas.

En el recinto de peñas, destacan las originales actividades organizadas por las propias agrupaciones, como el tradicional tiro de cuerda', 'campeonato del mundo de Lanzamiento del Melón', y concursos como El 600 a la carrera, a las que este año se suman los tardeos en las calles, tras el éxito del organizado las pasadas fiestas en la Calle B1.

«El octubre pachequero ha llegado, y lo hace de la mano de la Virgen del Rosario, por quien celebramos estas fiestas patronales con fraternidad y amor por nuestra tierra. La llegada del otoño brilla con luz propia en Torre Pacheco», asegura el alcalde del municipio, Pedro Ángel Roca, quien dice que «estamos viviendo unas fiestas patronales seguras: el chupinazo, el pregón y el Día Huertano han transcurrido con total normalidad y con una afluencia que se supera cada año. Y eso se debe a dos cosas: la primera, el importante refuerzo en seguridad que hemos llevado a cabo y que une a multitud de cuerpos; la segunda, el admirable comportamiento de los pachequeros, que hacen del respeto, la convivencia y la hermandad su bandera, especialmente en estos días tan importantes para nosotros», afirma Pedro Ángel Roca.

Dispositivo especial en seguridad

El Ayuntamiento de Torre Pacheco ha coordinado con las fuerzas de seguridad un dispositivo que asegure unas fiestas seguras y sin altercados para vecinos y visitantes. En concreto, este trabajo cuenta con la participación de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, GRS, Bomberos y Seguridad privada, asegurando una respuesta rápida ante cualquier incidente. Todos los servicios de emergencia se encuentran ubicados en la plaza Bartolomé, junto al recinto festero. Este año se ha mejorado la iluminación, se han instalado cámaras de videovigilancia y se han distribuido carteles informativos de la zona emergencias y atención al ciudadano. También destaca el servicio de pulseras identificativas para niños y niñas, con el objetivo de que puedan ser localizados rápidamente en caso de que se pudieran perder.

Programa de actos

Martes, 7 de octubre:

12.00 h. Santa misa en honor a la Patrona.

9.30 h. Pasacalles

13.15 h. Concierto con la Unión Musical de Torre Pacheco. Plaza del Ayuntamiento

19.30 h. Procesión en honor a la Patrona

22.30 h. Concierto Serendipity. Plaza del Ayuntamiento

Miércoles, 8:

12.00 h. Santa misa por el Día de los Mayores.

18.00 h. I Campeonato de Cornhole. Recinto de Peñas

19.30 h. VII Concurso Diana Gigante. Recinto de Peñas

21.30 h. Actuación de Maribel Castillo. Plaza del Ayuntamiento

22.30 h. Tiro de cuerda. Recinto de fiestas

Jueves, 9:

16.30 h. Pintacaras. Plaza del Ayuntamiento

17.30 h. Cantajuegos 'Las aventuras de Coco y Pepe'. Plaza del Ayuntamiento

19.00 h. Concurso Atrapa el pañuelo. Recinto de peñas

21.30 h. Rifa benéfica con salchichada y morcillada y actuación de Los Carthagos. Plaza del Ayuntamiento

22.30 h. Tiro de cuerda.

Viernes, 10:

17.30 h. Ofrenda infantil a la Patrona. Iglesia Torre Pacheco

18.00 h. Tardeo Calle B2 con P de Pop. Recinto de peñas

20.00 h. Santa misa por el Día de las Amas de Casa

00.00 h. Orquesta Panorama. Recinto de peñas

Sábado, 11:

10.00 h. III Torneo de Ajedrez

13.00 h. Gigantes y cabezudos

20.00 h. Gran desfile de carrozas de papelillo y comparsas. Salida desde avenida Fontes

22.30 h. Tributo a Nino Bravo. Plaza del Ayuntamiento

23.30 h. Tributo a El Último de la Fila. Recinto de peñas

Domingo, 12:

11.00 h. Ruta caballista, romería rociera y almuerzo caballista

17.00 h. Actuación de Rubi Gómez

22.30 h. Castillo de fuegos artificiales