El PP apoya a Vox y da a un campo de fútbol de Torre Pacheco el nombre de un exedil condenado por prevaricación

Los votos favorables de PP y Vox en el Pleno del Ayuntamiento de Torre Pacheco permitirán que el exconcejal popular José Saura Meroño dé nombre ... a una instalación deportiva municipal. En una corporación donde los populares gobiernan en minoría y se han cerrado esta legislatura a un acuerdo general con los de Abascal, el Partido Independiente y PSOE votaron en contra. Desde 1979, en toda la etapa democrática este tipo de decisiones sobre espacios y edificios públicos habían sido consensuadas por los grupos políticos de cada momento.

Sobre Saura Meroño, quien fue edil entre 2003 y 2014, recayó en 2015 una condena firme del Tribunal Supremo por prevaricación en el caso conocido como el de los 'contratos a dedo'. Junto con el exalcalde Daniel García Madrid y otro exconcejal, fue sentenciado a diez años de inhabilitación para cargo público.

La iniciativa partió en marzo de varios clubes, asociaciones y personas a título particular, por el «incansable apoyo» de Saura a todas las disciplinas deportivas del municipio desde 1970. Tras el desacuerdo en una comisión informativa, Vox presentó el jueves una moción para dar el nombre de Saura Meroño al nuevo campo de fútbol 8 supletorio del polideportivo y que se organice «un acto institucional» al respecto.

El concejal socialista Juan Salvador Sánchez y la independiente María del Carmen Guillén expresaron su disconformidad y «tristeza», porque «este tipo de distinciones se deben conferir a personas ejemplares para el resto de la sociedad». El PP defendió este viernes que la decisión fue «democráticamente presentada, debatida y aprobada».

En la defensa de la moción, Mercedes Meroño, de Vox, destacó de 'Pipi', como se conoce a Saura Meroño en el municipio, «el espíritu deportivo que extendió por municipio, logrando que Torre Pacheco fuera el punto de encuentro de numerosos eventos nacionales e internacionales».

En su intervención final, el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, afirmó sobre el exconcejal que «su condena por corrupción no tiene nada que ver con el reconocimiento que aquí se le quiere dar, que es como persona que se ha desvelado por los pachequeros, deportistas y no deportistas y estoy seguro que en ese sentido mucha gente lo reconoce igual».

Las palabras del alcalde soliviantaron al portavoz del Partido Independiente y exalcalde, Antonio León, que fuera del pleno tildó el apoyo de Vox y PP a esta iniciativa de «disparate». «Se pierde la institucionalidad de decisiones que deben tener consenso y una expresión unánime de todos los ciudadanos a través de sus representantes en la corporación». Según León, «al margen de lo que cada uno opine personalmente de Saura Meroño, Vox y PP ven normal dar el nombre de un lugar público a un hombre que fue condenado».