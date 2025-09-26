La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Ayto.

El PP apoya a Vox y da a un campo de fútbol de Torre Pacheco el nombre de un exedil condenado por prevaricación

El PSOE y el Partido Independiente sostienen que «este tipo de distinciones se deben conferir a personas ejemplares» y critican el reconocimiento al exconcejal popular

S.S.

Torre Pacheco

Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:09

Los votos favorables de PP y Vox en el Pleno del Ayuntamiento de Torre Pacheco permitirán que el exconcejal popular José Saura Meroño dé nombre ... a una instalación deportiva municipal. En una corporación donde los populares gobiernan en minoría y se han cerrado esta legislatura a un acuerdo general con los de Abascal, el Partido Independiente y PSOE votaron en contra. Desde 1979, en toda la etapa democrática este tipo de decisiones sobre espacios y edificios públicos habían sido consensuadas por los grupos políticos de cada momento.

