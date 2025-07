Marlaska reivindica la eficacia de los agentes ante los «salvapatrias»

LA VERDAD / F. C. Murcia Viernes, 18 de julio 2025, 00:10 | Actualizado 01:31h. Comenta Compartir

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacó este jueves el trabajo eficaz de la Guardia Civil y las fuerzas de seguridad para evitar incidentes y detener a los tres implicados en la agresión «inadmisible» de un vecino en Torre Pacheco, pero también cargó contra los «salvapatrias» y «políticos que sin vergüenza alguna» criminalizan al migrante y llaman o respaldan la «cacería» del extranjero.

En un discurso en la apertura de la reunión extraordinaria de la Comisión de seguimiento del III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio convocada por los incidentes en Torre Pacheco, el ministro del Interior censuró que Torre Pacheco se haya visto estos días «la estética y modos propios del terror». «España no necesita falsos salvapatrias, sino el trabajo callado, responsable y eficaz de profesionales como los de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», señaló.

Las unidades de Información de Policía Nacional y Guardia Civil establecerán como «objetivos prioritarios de análisis e investigación» a los grupos racistas y xenófobos ligados a movimientos nacionales e internacionales de extrema derecha, de acuerdo con las directrices que enviará esta semana la Secretaría de Estado de Seguridad a las direcciones generales de ambos cuerpos.

El ministro del Interior lo anunció tras la reunión extraordinaria, en la que explicó que «determinados discursos que antes no transcenderían por el fuerte rechazo social que generaban, ahora se están normalizando». Recordó las recientes polémicas por la acogida de menores no acompañados y la «reacción exacerbada» desde tribunas políticas. «No podemos dejar que el odio se abra paso en nuestra sociedad», zanjó Marlaska.

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, denunció que los disturbios registrados en Torre Pacheco en la última semana son consecuencia de la «ausencia de una política migratoria de Estado. Tenemos un gobierno que no tiene política migratoria de Estado, y ello tiene consecuencias», denunció. Para Ortuño, el presidente del Gobierno «está en otras cosas, como en defenderse de los casos de corrupción, y no resuelve los problemas; no tenemos política migratoria, y ello ha convertido a nuestro país en la puerta entrada de migraciones ilegales».

Como el presidente López Miras, evitó valorar las proclamas de líder de Vox, José Ángel Antelo, contra la migración. «En Torre Pacheco pedimos responsabilidad, calma y seguridad ciudadana», se limitó a responder cuando se le preguntó por su opinión al respecto.

Los disturbios en Torre Pacheco generaron este jueves otras valoraciones políticas. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, enfatizó que España «no es un país de cacería de migrantes» sino que «abraza la diversidad» y «las culturas», poniendo «en el centro los derechos humanos» y también «el aporte de las personas extranjeras» a su desarrollo socieconómico. El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, expresó la condena de su partido a los altercados en Torre Pacheco, a la vez que acusó al Gobierno de España y a su presidente, Pedro Sánchez, de estar «cómodo» con la agitación: «Piensa que la conflictividad, la polarización, la crispación les interesa». La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, aseguró que el PP «lleva años alimentando un monstruo en la Región de Murcia, el de la ultraderecha y, en los últimos días, se han visto las terribles consecuencias».