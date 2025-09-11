Lucas compromete «todos los recursos del Estado para garantizar la convivencia» dos meses después de los disturbios en Torre Pacheco

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, quiso «lanzar un mensaje claro a la ciudadanía y en concreto a todos los vecinos y vecinas de Torre ... Pacheco: vamos a utilizar todos los recursos del Estado para garantizar la convivencia» este jueves. Dos meses después de los disturbios racistas que siguieron a la paliza propinada por un joven de origen marroquí a un vecino de 68 años, el nuevo delegado avanzó: «En los próximos días vamos a presentar el Plan Director para la convivencia y la mejora de la seguridad en un centro educativo» local.

«Este curso haremos hincapié en la prevención de los delitos de odio y en la promoción de los valores democráticos. El objetivo es claro: construir conviencia desde la base, utilizando la educación y la prevención», afirmó Lucas. Agregó que «lo que nos dicen estos datos es que la Región de Murcia, incluido Torre Pacheco, es uno de los territorios más seguros de toda España, con una tasa de criminalidad inferior a la media y 546 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil más desde el año 2018».

El delegado, del PSOE también criticó a Fernando López Miras, del PP, por su anuncio, en este municipio, de la Estrategia 'Región de Murcia + Segura', con más medios y policías locales. «Lo que tiene que hacer el presidente regional es dejarse los anuncios. Para nada me sorprende, porque año tras año lo anuncia. Pero la realidad es otra y con hechos debe demostrar su compromiso con los diferentes ayuntamientos», que son lo que convocan las plazas.

Dispositivo para las fiestas

Lucas participó en la reunión ordinaria de la Junta Local de Seguridad, que acordó un refuerzo del dispositivo especial para la fiestas patronales, del 3 al 12 de octubre. Tras ella, el alcalde, Pedro Ángel Roca, recordó la necesidad de que el municipio disponga de un «plan de seguridad general» que mejor la coordinación entre la Policía Local y la Guardia Civil. Así se acordó en la Junta Local extraordinaria el 1 de agosto. La próxima semana habrá una cita entre responsables de ambos cuerpos. Al encuentro de este jueves asistió también el director general de Administración Local del Gobierno Regional, Francisco Abril.