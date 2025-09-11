La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Reunión mantenida este jueves en Torre Pacheco para coordinar el dispositivo de seguridad de cara a las fiestas patronales.

Lucas compromete «todos los recursos del Estado para garantizar la convivencia» dos meses después de los disturbios en Torre Pacheco

El delegado del Gobierno participó en la reunión ordinaria de la Junta Local de Seguridad, que acordó un refuerzo del dispositivo especial para la fiestas patronales del municipio

José Alberto González

José Alberto González

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:33

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, quiso «lanzar un mensaje claro a la ciudadanía y en concreto a todos los vecinos y vecinas de Torre ... Pacheco: vamos a utilizar todos los recursos del Estado para garantizar la convivencia» este jueves. Dos meses después de los disturbios racistas que siguieron a la paliza propinada por un joven de origen marroquí a un vecino de 68 años, el nuevo delegado avanzó: «En los próximos días vamos a presentar el Plan Director para la convivencia y la mejora de la seguridad en un centro educativo» local.

