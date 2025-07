López Miras, sobre los incidentes en Torre Pacheco: «Cualquier discurso que no sea pedir que cese ya la violencia, no es responsable» El presidente pide al Gobierno Central que impida «que haya cualquier tipo de persona que venga de fuera de Torre Pacheco a sembrar la discordia»

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, pidió este miércoles «calma» y «que cese ya la violencia» en Torre Pacheco, y apuntó que cualquier discurso que no reclame eso «no es responsable». «Cualquier mensaje dirigido a Torre Pacheco que no sea pedir calma y pedir que cese la violencia, no es responsable», señaló López Miras, quien ha explicado que su «obligación» es la de «procurar que se mantenga la convivencia y que se mantenga la tranquilidad con la que han sabido vivir y con la que saben vivir los ciudadanos de Torre Pacheco».

En declaraciones a los medios de comunicación y al ser preguntado por este asunto, López Miras insistió en que «lo único responsable que se puede hacer ahora mismo de cara a Torre Pacheco es pedir que cese ya la violencia y calma». Por un lado, López Miras apostó por lanzar mensajes «solo dirigidos a que pare la violencia» y, por otro lado, consideró que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ministerio del Interior y el Gobierno de España, que es el que tiene la competencia exclusiva, «tiene que impedir ya que haya cualquier tipo de persona que venga de fuera de Torre Pacheco a sembrar la discordia y a traer violencia, que es lo que estamos viendo durante estos días». A su juicio, «si se impide que entre nadie en Torre Pacheco a traer violencia, cesarán las imágenes que estamos viendo durante estos últimos dos días».

López Miras también fue preguntado por las diligencias de investigación procesal penal, que va a llevar a cabo la Fiscalía Superior de Murcia para valorar si existen indicios de delito en las manifestaciones públicas llevadas a cabo por el presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, sobre los altercados de Torre Pacheco. En este sentido, el presidente del Ejecutivo murciano ha afirmado que él «respeta todos los procesos judiciales, como siempre». «Yo estoy viendo cómo todos los partidos políticos desde Madrid, lo que están haciendo es posicionándose en función de lo que más les interesa a ellos, en cuanto a su rédito electoral y a recoger votos», afirmó.

El presidente regional destacó que «si no permiten que haya violentos en Torre Pacheco, que es lo que está viniendo desde fuera, no va a haber violencia» en el municipio. «Porque llevamos muchos años conviviendo y sabiendo cómo vivir tranquilamente y en paz en Torre Pacheco», confirmó. Además, puntualizó que el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, «ha dicho que, durante los últimos años, se ha incrementado la violencia o los delitos en Torre Pacheco, vinculado al aumento de la población en general».

«La delincuencia está vinculada a la exclusión social y eso es lo que tendría que hacernos reflexionar en España también, por supuesto, en cuanto a la política migratoria de Pedro Sánchez y el Gobierno de España», según López Miras. Puntualizó que el primer edil de Torre Pacheco lleva diciendo «durante mucho tiempo» que el crecimiento de población y los delitos que se están cometiendo en el municipio «requieren de unos dispositivos de seguridad acorde con esa población».

Por ejemplo, recordó que el alcalde «ha pedido una comisaría de Policía Nacional», al tiempo que ha solicitado «más efectivos de la Guardia Civil» y que haya efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «acordes a la población que tiene Torre Pacheco». Al contrario, defendió que los vecinos de Torre Pacheco «hablan de reducir la conflictividad y de reducir que haya delitos por parte de quien sea», y que «quien cometa un delito que lo pague por supuesto».

Francisco Lucas, portavoz del PSRM, responde a Lopez Miras

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Francisco Lucas, pidió a López Miras que rompa de «forma inmediata» sus acuerdos con Vox y que, la semana que viene, «no apruebe uno presupuestos que incluyen políticas racistas y xenófobas». «El PP no puede aprobar unos presupuestos que están condicionados a dejar a niños y adolescentes vulnerables en la calle solo por ser inmigrantes, no puede aprobar unos presupuestos manchados por el odio y la indecencia», señaló en la rueda de prensa.

Reiteró su condena a la agresión que sufrió el vecino de Torre Pacheco el miércoles pasado, así como las agresiones, las amenazas y los discursos de odio hacia las personas inmigrantes. «La violencia, el racismo y la xenofobia son incompatibles con la democracia». «Estamos profundamente preocupados por la espiral de odio que está sufriendo nuestra sociedad. Ahora, ha estallado en Torre Pacheco, pero, si como sociedad no corregimos esta deriva, mañana puede ocurrir en cualquier otro lugar», añadió.

El líder socialista afirmó que, «perseguir por las calles a personas por su apariencia, agredirlas por su origen es fascismo». Finalmente, apeló a la responsabilidad, «el PP no puede seguir normalizando las políticas de odio de la ultraderecha, no puede seguir asumiendo sus políticas reaccionarias, porque el resultado es fractura social, miedo y violencia«.