Inician una recogida de firmas en el mundo de la cultura «por la diversidad y contra la violencia en Torre Pacheco»

El mundo de la cultura de la Región de Murcia se está movilizando desde este miércoles ante la concentración ultra en Torre Pacheco que ha provocado situaciones de máxima tensión y blindaje policial. Por ese motivo se ha hecho circular un manifiesto ('Manifiesto del mundo de la Cultura por la diversidad y contra la violencia en Torre Pacheco') solicitando la adhesión de profesionales en defensa de la diversidad y en contra de los mensajes totalitarios que atentan contra la pacífica convivencia.

Los firmantes del manifiesto están de acuerdo en que «la Región de Murcia debe seguir siendo un lugar donde todas las personas puedan vivir en paz y con dignidad. Porque aquí cabemos todos. Y porque una sociedad que respeta la libertad y la dignidad de todas las personas es el mejor lugar para que la cultura crezca y nos una».

«Los últimos días en Torre Pacheco han sido motivo de preocupación para todos los que creemos en la convivencia y en el respeto entre vecinos. Desde el mundo de la cultura de la Región de Murcia —pintores, actores, fotógrafos, escultores, músicos, escritores, cineastas y todas las personas que dedicamos nuestra vida al arte y a la creación— queremos alzar nuestra voz con serenidad, pero también con firmeza», señala el documento que está en circulación. «No podemos aceptar que, tras un incidente concreto, se haya desatado una tensión interesada que ha derivado en agresiones, daños en propiedades y en que muchas personas vivan estos días con miedo por su origen o su religión. Nos duele ver cómo se intenta culpar a comunidades enteras por los actos de unos pocos, y cómo se propagan mensajes que solo buscan dividir a la sociedad y enfrentar a quienes, durante años, han compartido calles, esfuerzos y el pulso diario de la vida».

«Nuestro pasado y presente cultural como país han sido -y siguen siendo- fruto del mestizaje. La idea de pureza solo existe en el imaginario de la incultura, el odio y una visión muy reduccionista del mundo», reza el manifiesto

«La Región de Murcia», se insiste en el manifiesto, «es tierra de mezcla y de esfuerzo compartido. Muchos de nuestros pueblos y ciudades, incluido Torre Pacheco, han crecido gracias a la diversidad de quienes nacieron aquí y de quienes llegaron buscando un futuro mejor. Esa convivencia es un valor que debemos proteger».

«Desde la cultura creemos que el arte, la palabra y la creación tienen la responsabilidad de tender puentes y de recordarnos que lo que nos une como personas es mucho más profundo que aquello que nos diferencia. No es necesario recordar que todas las grandes culturas del mundo lo han sido gracias a la mezcla, la diversidad y las aportaciones de culturas consideradas «extranjeras». Nuestro pasado y presente cultural como país han sido —y siguen siendo— fruto del mestizaje. La idea de pureza solo existe en el imaginario de la incultura, el odio y una visión muy reduccionista del mundo. Por lo tanto, la supuesta «protección» de nuestros valores culturales que esgrimen los totalitarios de todo signo no deja de ser una estrategia basada en una falacia y una condena a la más trágica pobreza cultural. Debemos decir alto y claro que su discurso no nos representa y que estos ataques a la convivencia no pueden tener lugar en nuestra tierra».

«Ninguna persona debería vivir con miedo por su origen ni ser tratada como extranjera en el lugar que la acoge. Los españoles hemos protagonizado, a lo largo de la historia, grandes migraciones hacia múltiples partes del mundo, donde fuimos acogidos y donde generamos riqueza y cultura. A la vez, hemos hecho crecer nuestro país desde fuera. Sin esas migraciones, no tendríamos el grado de bienestar que disfrutamos hoy. Pedimos a las instituciones que, desde la ley y mediante declaraciones públicas, actúen para proteger a todas las personas y persigan a quienes atentan contra la convivencia. Y pedimos a nuestros vecinos y vecinas que no se dejen arrastrar por el miedo ni por discursos espurios que solo buscan sembrar odio, tragedia y miseria».

El documento puede firmarse, indicando nombre, apellido y profesión, en este enlace.