Localizan en Torre Pacheco una finca de caballos con 26 animales en mal estado Caballos, ponys, burros y perros se alimentaban a base de melones que estaban esparcidos por el suelo

Los melones que servían de alimento a los animales (en las imágenes caballos y un burro) que estaban en la finca de Torre Pacheco.

LA VERDAD Viernes, 3 de octubre 2025, 15:17

La Guardia Civil de la Región de Murcia desarrolló en Torre Pacheco una actuación en la que se ha descubierto una cuadra de caballos, ubicada en una finca particular, donde se han detectado distintas irregularidades relacionadas con el bienestar animal, la gestión de residuos y la tenencia de perros de raza potencialmente peligrosa.

La actuación se inició cuando especialistas del Seprona de la Benemérita llevaron a cabo la inspección de una finca, ubicada en el término municipal de Torre Pacheco, donde se sabía de la existencia de una cuadra de caballos.

Durante la actuación, los titulares presentaron a la Guardia Civil el documento REGA (Registro de Explotación Ganadera), el cual aparecía a nombre de una persona fallecida, estando pendiente su actualización. En el interior de la finca se localizaron varias cuadras y corrales, donde se contabilizaron 26 équidos –entre ellos, un burro y un pony–, varios de ellos sin microchip.

En una zona vallada, frente a la vivienda, se acumulaban residuos vegetales de los que tampoco se supo su origen. El acopio de melones en el suelo servía de alimento a los caballos.

En otra parcela colindante, perteneciente a la misma vivienda, se localizaron varios envases de productos fitosanitarios vacíos. Los guardias civiles comprobaron que habían sido reutilizados. Se trata de envases que, después de su vida útil, deben ser tratados por un gestor autorizado debido a su posible toxicidad.

Los guardias civiles también localizaron dos perros de raza pequeña, sin microchip, y otros dos; de mayor tamaño –uno de raza Doberman–, que se encontraban deambulando sueltos por la finca, que los propietarios del recinto no reconocieron como propios.

Dos coches abandonados

También se detectó la presencia de dos coches, en estado de abandono. El desarme de varias de sus piezas, en terreno sin impermeabilizar, lleva consigo un riesgo de filtración de fluidos peligrosos.

El Seprona cursó a las autoridades competentes actas-denuncia por supuestas infracciones recogidas en la Ley 07/20252 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, al Real Decreto 989/2015 sobre la Tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos, al Decreto 30/04/2013, Ordenanza municipal de Torre Pacheco sobre la Tenencia de Animales de Compañía, a la Ley de 8/2003, de Sanidad Animal y al Real Decreto 56/2002 por el que se regulan la circulación y utilización de materias primas para la alimentación animal.