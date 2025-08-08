La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Varias de las mujeres liberadas en Torre Pacheco.
Varias de las mujeres liberadas en Torre Pacheco. CNP

Liberan a siete mujeres obligadas a prostituirse las 24 horas del día en Torre Pacheco

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por explotación sexual. Las víctimas estaban bajo videovigilancia todo el día

LA VERDAD

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:55

La Policía Nacional ha liberado a 7 mujeres explotadas sexualmente en un prostíbulo situado en la localidad de Torre Pacheco y ha procedido a la detención de un hombre a quien se le imputa la comisión de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, relativos a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores y contra la salud pública, al ser considerado el responsable de explotar sexualmente a mujeres extranjeras.

La investigación se inició a principios del mes de febrero tras localizar agentes de la Policía Nacional a una mujer que aseguraba haber sido víctima junto a otras muchas más de explotación sexual en un prostíbulo privado situado en Torre Pacheco.

La víctima manifestó a los agentes cómo comenzó a ejercer la prostitución en ese prostíbulo, bajo unas condiciones opacas, abusivas y restrictivas de derechos, en el que apenas tenía libertad de movimiento ni poder de decisión, donde tenía que estar disponible las 24 horas día los siete días de la semana, e incluso era vigilada a través de cámaras de videovigilancia.

La investigación de la Policía Nacional culminó el pasado día 6 de agosto con la entrada y registro en dicho domicilio/prostíbulo que permitió la intervención de numerosos efectos relacionados con la explotación sexual de mujeres extranjeras, numerosos dispositivos electrónicos, más de 9.000 euros en efectivo, sustancias sintéticas sometidas a fiscalización y control y fármacos anabólicos, localizando a siete víctimas de explotación sexual, cuatro de ellas en situación irregular en España.

Tras el registro, los agentes procedieron a la detención del principal responsable de los hechos, el cual ha sido puesto a disposición judicial este viernes, decretándose su inmediato ingreso en prisión provisional.

Las víctimas de explotación sexual fueron atendidas por la ONG Apramp, Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida.

Los agentes de la Policía Nacional continúan con las gestiones indagatorias para la localización, identificación y asistencia de otras posibles víctimas de explotación sexual.

Con la trata no hay trato

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.

