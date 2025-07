El hombre agredido en Torre Pacheco: «Vino hacia mí y empezó a pegarme por todos lados» Domingo Tomás Martínez pide que su paliza «inexplicable» no se vuelva a repetir con ningún vecino de la localidad

S. S. Sábado, 12 de julio 2025, 07:28

Con el rastro aún fresco de las heridas en la cabeza, en los ojos, en la cara y en las rodillas, Domingo Tomás Martínez, de 68 años, vecino de Torre Pacheco, se muestra relativamente sereno apenas tres días después de la paliza que le dio un individuo cuando salió a pasear a primera hora de la mañana.

Descartado el móvil del robo porque no le sustrajeron ni el reloj ni las llaves que llevaba encima, el motivo por el que fue asaltado sorpresivamente a las seis menos cuarto de la mañana del pasado miércoles es aún una incógnita que él no se explica. Domingo afirma rotundamente que no ha discutido con nadie o generado algún problema que pudiera haber provocado una «represalia».

Mientras, la Guardia Civil mantiene abiertas las pesquisas para intentar localizar al agresor con la somera descripción dada por Domingo -porque la paliza duró apenas un minuto, el individuo huyó rápidamente y él permaneció en el suelo, «aturdido», algún tiempo más- y con la ayuda de cámaras de videovigilancia cercanas.

Como cada día, Domingo salió a pasear bien temprano y cuando llegó a la avenida del cementerio parroquial, asegura que primeramente se encontró en una esquina con un hombre «toqueteando» un móvil. Apenas unos metros después vio a poca distancia a otro individuo haciendo aspavientos «con las manos y el cuerpo». Y segundos después fue cuando se le abalanzó desde un parque infantil cercano un tercer individuo que empezó a golpearle «sin miramientos» y lo tiró al suelo.

Cuando logró levantarse regresó a casa andando y poco antes de llegar se encontró con su mujer, que también había salido a andar. Dos horas después, a las ocho de la mañana, ya había pasado por el centro de salud, había puesto la denuncia en la Guardia Civil y se había dirigido al hospital de Los Arcos, en San Javier, para que le mirasen el ojo derecho, que es la parte del cuerpo que tiene más lastimada.

Desde entonces no ha vuelto a salir de casa. Su deseo es que esto «no se vuelva a repetir» porque él cree que terminará saliendo de nuevo a andar y a hacer una vida normal porque es una persona «fuerte». Pero no está seguro que si esto le sucediera a otro vecino «pensaría o sentiría lo mismo» que él, porque el susto fue «tremendo» y más sin tener conocimiento de «por qué pasó».