Un agente revisa los archivos incautados. G. C.

Dos arrestados por difundir imágenes íntimas de una menor de la Región de Murcia

La joven que ha denunciado tenía 16 años cuando fueron tomadas las fotos

LA VERDAD

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:04

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación 'Hedone', una investigación para esclarecer unos hechos relacionados con la difusión de imágenes íntimas de una menor de edad, que se ha saldado con la detención, en Torre Pacheco y en Madrid, de los dos presuntos autores de los hechos por los delitos de revelación de secretos y tenencia y distribución de pornografía infantil.

La investigación se inició hace unos meses cuando la víctima presentó una denuncia en la que informó de que un amigo le había avisado de que había detectado fotos suyas en un foro de internet. La víctima, mayor de edad en la actualidad, se reconoció en las fotos con la edad de 16 años, siendo estas de índole sexual, tratándose por ello las referidas imágenes de pornografía infantil.

Ante la gravedad de los hechos, especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil iniciaron las pesquisas oportunas para la obtención de evidencias digitales que permitieran la total identificación de los autores de estas publicaciones y la clausura del foro para evitar la difusión de los archivos.

El análisis de todos los indicios obtenidos, permitió a los guardias civiles identificar a dos personas. Con las identidades de los autores, los investigadores realizaron los oportunos dispositivos de búsqueda que culminaron con la localización y detención de los dos presuntos autores de los hechos en los municipios de Torre Pacheco y Madrid.

