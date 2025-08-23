Adjudican la rehabilitación del antiguo centro de salud de Torre Pacheco, el edificio Soberanía y anexos La obra del nuevo espacio de cultura 'Identidades' alcanza un coste de casi tres millones de euros, al intervenirse en tres edificaciones distintas

S. S. Sábado, 23 de agosto 2025, 00:31 Comenta Compartir

El proyecto del nuevo centro de cultura 'Identidades', en Torre Pacheco, empieza ya a ser una realidad. Para ello se han adjudicado las obras de rehabilitación integral del antiguo centro de salud, el edificio Soberanía y anexos. Exactamente, se va a intervenir en tres edificaciones distintas con sus correspondientes particularidades y con sistemas constructivos independientes.

La actuación está subvencionada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en la convocatoria para la Rehabilitación de Edificios de Titularidad Pública en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos europeos Next Generation EU. De hecho, el proyecto presentado por el Consistorio pachequero ha sido el tercero mejor valorado de todos los presentados. En concreto, ha sido adjudicado a la empresa Abala Infraestructuras, SL, por un importe de 2.953.151,72 euros (IVA incluido) y con un periodo de ejecución de 8 meses.

El edificio Soberanía se encuentra actualmente en uso con las oficinas de la asociación de comerciantes, mientras que los edificios anexos , sin uso, están en mal estado, sin disponer de servicios Se trata de un inmueble con una estructura de muros de carga y techumbre de madera, mientras la parte trasera que da al patio es cubierta inclinada a un agua con vigas de madera sobre la que se apoya una cubierta de tejas cerámicas. La parte que da a la calle se encuentra ejecutada con forjado de madera.

Las instalaciones acogerán espacios para artistas, artesanos, salas de exposiciones y hasta una zona de gastrobares

Por lo que se refiere al antiguo centro de salud, tras cesa su actividad se destinó posteriormente a dependencias del Ayuntamiento. Una vez que se trasladaron las dependencias al nuevo Consistorio este edificio ha estado sin uso ni mantenimiento, por lo que se encuentra en un estado muy deficiente y prácticamente desmantelado. Se trata de un edificio de estructura de hormigón que se remata en cubierta con una bóveda semicircular. Está bóveda se hace presente en el interior de la última planta generando un espacio singular.

Con la rehabilitación se contará con una zona de gastrobares, una gran sala para hacer un centro de interpretación donde se recoja la evolución histórica del municipio, a través de la etnografía, la cultura, el arte. Así, habrá un espacio de exposiciones temporales, donde de forma periódica se irán exponiendo los trabajos de artistas emergentes, de distintas nacionalidades.

Contará con un espacio de alojamiento para artistas, científicos, artesanos, investigadores, con el objetivo de poder acoger a jóvenes artistas emergentes en las distintas ramas para que tras realizar su proyecto, que será previamente seleccionado, lo puedan exponer en la sala de exposiciones temporales y compartir su creatividad con todos los vecinos y visitantes, dando a conocer su trabajo.

«Hemos elegido el arte, en todas sus manifestaciones (plásticas, escénica, audiovisuales...), las ciencias y la tradición Patrimonial para que este edificio, sea un centro singular y se convierta en el catalizador de diferentes manifestaciones artísticas, técnicas, históricas, para conseguir de nuestro municipio un centro de atracción turística, en un referente de desarrollo cultural y por supuesto económico», destaca el alcalde, Pedro Ángel Rocal.