Terremoto mediático en Argentina por un comentario del diputado murciano Víctor Egío: «Que detengan a Javier Milei»

José Alberto González Murcia Jueves, 5 de junio 2025, 21:07

Víctor Egío, diputado de Podemos, dejará en unos días su escaño en la Asamblea Regional para dar paso a José Luis Álvarez Castellanos, de Izquierda Unida, en virtud del acuerdo para esta legislatura de la coalición electoral Podemos-IU-Alianza Verde. En la recta final de su paso por la Cámara, esta semana ha protagonizado la enésima polémica de su trayectoria política, esta vez con eco internacional. En el Pleno, durante una moción del PP sobre financiación estatal para los municipios, aludió al presidente de Argentina, Javier Milei, su participación en el foro Madrid Economic Forum y su presunta implicación en una estafa con criptomonedas.

«Este fin de semana, esos fanáticos neoliberales celebran un evento en Madrid, patrocinado por una firma de criptomonedas. Van políticos del Partido Popular, de Vox, y traen a su Dios máximo: un trilero investigado por estafar hasta 87 millones de dólares a más de 50.000 personas, muchos de ellos españoles, con la criptomoneda $LIBRA. ¿Qué está haciendo el gobierno soberano de España? Que lo detenga, nada más llegar al aeropuerto. Que detengan a Javier Milei, hasta que devuelva todo lo que ha afanado», comentó Egío en Cartagena.

Exijo a la justicia española que detenga a Javier Milei en cuanto aterrice en España por la estafa de la criptomoneda $Libra.



En febrero denunciaron en Argentina que Milei era reincidente….y ahora llega a España para participar en un foro de una secta neoliberal, ¡patrocinado… pic.twitter.com/EIMYj9Jvcj — Víctor Egío (@EgioVictor) June 3, 2025

Su intervención, difundida por el propio Egío en un vídeo en la red social X, ha provocado un terremoto mediático en Argentina, donde ha copado titulares de prensa, en los que lo identifican como «un dirigente de la izquierda en España» o «un diputado español». Egío, que ha vivido un frenesí de entrevistas radiofónicas, aseguró a LA VERDAD: «Me sorprendió que se viralizara en Argentina un discurso en la Asamblea de Murcia, pero esto demuestra que las verdades traspasan fronteras, mares y océanos».

«Estoy recibiendo muchos mensajes de argentinos que no pueden más con las políticas antisociales de Milei y me agradecen esa denuncia, muchísimos más que críticas. La reacción del entorno de Milei no me sorprende, porque se victimiza como un perseguido; no me sorprende, porque es lo mismo que hace la ultraderecha aquí. Hace unos días Milei insultó a los padres de un niño con autismo, ha bromeado con meter a periodistas 'en cana', en la cárcel. Pero si alguien hace una crítica más que lógica, como que no se le permita participar en un evento de criptomonedas cuando está siendo investigado por un criptofraude, entonces lloran muy fuerte», añadió Egío, avivando más la controversia.

PSOE, Sumar y «la Justicia»

El diputado, quien mandó un mensaje enclave de izquierdas al referirse al Gobierno español, compuesto por PSOE y Sumar, se dice dispuesto a seguir dando batalla. Sobre las reacciones en las redes sociales y en distintos medios argentinos, afirmó: «A mí eso no me afecta nada. El primer mandamiento de la batalla cultural es ir siempre al ataque. La izquierda tiene que volver a ganar la batalla cultural para ganar la batalla política».

Mientras, en internet Podemos ha celebrado la repercusión de la breve pero amplificada alusión de Egío en un discurso como diputado de la oposición al Gobierno regional del PP. La formación de Pablo Iglesias, Irene Montero e Ione Belarra, ha escrito: «Egío, diputado murciano de Podemos, pide la detención de Javier Milei en cuanto aterrice en España por su implicación en la estafa de la criptomoneda $LIBRA. La noticia ha dado la vuelta al mundo y ha generado una gran ola de reacciones mediáticas y políticas. Milei viajará a Madrid para asistir al Madrid Forum. La polémica crece». Su mensaje incluye una lista con titulares y enlaces a noticias de algunos medios, como Clarín: «Un dirigente de la izquierda en España propuso detener a Javier Milei»; y La Nación: »Un diputado español pidió que detengan a Milei apenas aterrice en Madrid».

Mientras, Egío no ha dejado pasar la oportunidad y se ha dirigido públicamente también a los jueces, con más que una petición: «Exijo a la Justicia española que detenga a Javier Milei en cuanto aterrice en España por la estafa de la criptomoneda $Libra».