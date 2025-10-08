Un terremoto se deja sentir en el Altiplano de la Región de Murcia El seísmo, de magnitud 2, se produce de madrugada con epicentro en Jumilla

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:41

Un leve terremoto se dejó sentir durante la madrugada de este miércoles en el Altiplano de la Región de Murcia. El seísmo, de magnitud 2, se produjo en Jumilla y a una profundidad de 4 kilómetros, según informa en su página web el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El IGN añade que el temblor ocurrió cerca de las 5.11 horas. Es el único terremoto registrado durante los últimos días en la Región de Murcia.