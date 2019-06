«Un tatuaje se puede eliminar, pero es bastante costoso» Juan de Dios Gambín. / LV Juan de Dios Gambín es tatuador en Molina de Segura JUAN LUIS VIVAS Jueves, 20 junio 2019, 08:15

Juan de Dios Gambín Vicente, tatuador en La Perla Negra de Molina de Segura, se ha convertido en un referente en el sector por sus habilidades artísticas y técnicas, hasta tal punto que sus servicios son demandados por grandes figuras del deporte nacional e internacional, como Pepe o Adriano, exfutbolistas de Real Madrid y Barcelona, respectivamente, entre otros muchos. Se inició hace una década en el mundo del 'tattoo' y ahora ha emprendido una nueva iniciativa para compartir sus conocimientos en los cursos que impartirá en su estudio para enseñar a gente joven

-¿Qué objetivos persigue con la oferta de estos cursos?

-Lo que me gustaría es que la gente de todo tipo tenga la oportunidad de aprender mejor, ya que el mundo del tatuaje es un poco cerrado. A mí me costó mucho cuando empecé, ya que no había seminarios ni cursos. El tatuaje es algo para toda la vida.

-¿Ha evolucionado mucho el mundo del tatuaje en la última década?

-Ha cambiado bastante. Yo empecé en mi casa, haciendo tatuajes a amigos. Monté mi propio estudio, después de dos años practicando, y ahora tenemos cinco cabinas con cinco tatuadores. Además, vienen tatuadores de otros puntos de España y de fuera del país. Antes había poca información en internet, por lo que tenía que ir fuera, a convenciones, para formarme.

-¿Quiénes son los principales referentes de esta disciplina artística?

-En España hay grandes tatuadores, hay un nivel alto. Como referente está Estados Unidos. Por ejemplo, uno de los que destaca es Nikko Hurtado, entre otros muchos.

-¿A qué famosos ha tatuado?

-A varios futbolistas y algunos cantantes. Con Pepe y Adriano he entablado buena relación. Para mí es un orgullo que gente tan conocida me deposite su confianza porque eso quiere decir que lo estás haciendo bien. También he tatuado a otros futbolistas, como Ezequiel Garay, Hugo Mallo o Quaresma. Dentro de poco volveré a tatuar a Pepe porque quiere continuar por la pierna.

-¿Los deportistas han prestigiado esta profesión?

-Son profesionales a los que siguen miles de personas, sobre todo jóvenes, que son los que más tienden a hacerse tatuajes. Están ayudando bastante en este mundo porque mucha gente suele imitarlos.

-¿Cuánto tiempo se requiere para hacer un tatuaje?

-En mi caso, al dedicarme al realismo, suelo tardar de seis a ocho horas, por ejemplo en el antebrazo. Siempre depende del tatuaje, ya que hay algunos que los puedes hacer en media hora y otros en los que puedes estar tres días tatuando.

-¿Cuál es el tatuaje más complicado que ha hecho?

-Alguna foto antigua de algún familiar, fotos que no tienen mucha calidad y entonces es más difícil intuir sus rasgos.

-¿Si uno se arrepiente, el tatuaje se puede quitar?

-A día de hoy sí se puede quitar porque hay muchas máquinas de eliminación de tatuaje por láser. Pero es bastante costoso y requiere de varias sesiones para eliminarlo. Si lo que se pretende es hacer alguna modificación, sí se puede hacer en tres o cuatro sesiones para taparlo y hacer uno nuevo.

-¿Se ha acabado con el estigma de que el tatuaje es poco higiénico?

-Eso también ha cambiado mucho. Ahora se pasan controles sanitarios y lo hacen muy bien porque te explican perfectamente cómo se debe trabajar y te corrigen si hay algo que no funciona bien.