La tasa de absentismo laboral en la Región de Murcia se sitúa en el 7,6%, una de los más altas de España

La tasa de absentismo laboral en Región de Murcia aumentó tres décimas en el primer trimestre de 2025 en términos interanuales hasta cerrar en el 7,6%, por encima de la media estatal (7%), según el informe de Randstad Research con datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el caso del absentismo con incapacidad temporal (IT), el incremento en la Región fue de cuatro décimas en relación al mismo periodo de 2024 hasta marcar una tasa del 6,2%.

En concreto, en la Región de Murcia se registró en el primer trimestre una media de más de 20,3 horas no trabajadas y algo más de 9 horas no trabajadas por IT. Estos datos suman algo más de 3,5 jornadas laborales que los profesionales no se han presentado a trabajar a lo largo de los tres primeros meses de 2025.

Con este dato, la Región se sitúa como la sexta Comunidad Autónoma con más absentismo en España, solo por detrás de Canarias (9,1%), País Vasco (9,1%), Cantabria (8,7%), Galicia (8,3%) y Asturias (8,1%).

En España, la media del primer trimestre ha sido casi 19 horas no trabajadas y 8 horas por IT. El nivel de absentismo se situó en el primer trimestre de este año en el 7% de las horas pactadas, lo que representa un repunte de tres décimas respecto a los datos registrados un año antes. En el caso del absentismo por IT o con baja médica, la tasa del primer trimestre fue del 5,5%, tres décimas superior a la contabilizada en el primer trimestre del año anterior.

Los niveles de absentismo apuntados suponen que 1.523.578 personas no acudieron a su puesto de trabajo de promedio diario, de los cuales 1.197.097 se encontraban de baja médica. Es decir, más de 326.000 personas se ausentaron cada día de su puesto de trabajo por razones distintas a una baja médica a lo largo del primer trimestre, en concreto un 21,4% del total.

«El absentismo laboral mantiene su tónica de crecimiento continuado, impulsado fundamentalmente por el componente de absentismo explicado por una baja médica. Las horas no trabajadas como consecuencia de bajas médicas, de hecho, se han más que duplicado en una década y generan ya la pérdida del 5,5% del tiempo pactado de trabajo», señaló el director de Randstad Research, Valentín Bote.

Entre los tres grandes sectores económicos, en el primer trimestre de 2025 la industria fue el que concentró un mayor absentismo, con el 7,3% del total de las horas pactadas, seguido de servicios, con el 7,1%, y la construcción, con un 5,7%. En el caso del absentismo por IT, se situó en el 5,7% en la industria, el 5,5% en los servicios y el 4,9% en la construcción.

El análisis más detallado por actividades expone una diferencia pronunciada, ya que mientras que en algunas los niveles son reducidos otras cuentan con un gran número de horas perdidas.

Así, las actividades que presentan un mayor absentismo son Actividades postales y de correos (12,5%), Servicios a edificios y jardinería (11,5%), Actividades de servicios sociales sin alojamiento (11,1%) y Recogida, tratamiento y eliminación de residuos (11,1%). Por el contrario, las actividades con menor absentismo son Actividades relacionadas con el empleo (2,8%), Actividades jurídicas y de contabilidad (3,2%), Programación, consultoría y actividades relacionadas con la informática (3,5%) y Edición (3,6%).