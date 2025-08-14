Estos son los supermercados y las tiendas de la Región de Murcia que abren el 15 de agosto Algunos establecimientos levantan la persiana durante este festivo

María Ramírez Jueves, 14 de agosto 2025, 19:13 Comenta Compartir

El próximo 15 de agosto se celebra en toda España la festividad de la Asunción de la Virgen. El calendario laboral 2025 establece que este día es festivo en todo el país, por lo que el horario de los comercios y supermercados podrá sufrir modificaciones. La festividad tiene lugar este año en viernes, lo que permitirá a muchos alargar el fin de semana o extender sus vacaciones de verano.

Por regla general, los establecimientos bajan su persiana durante toda la jornada. No obstante, hay empresas que deciden abrir sus puertas en este día no laborable. Estos son los locales que estarán abiertos o cerrados en la Región de Murcia este 15 de agosto:

Tiendas

-El Corte Inglés cerrará su establecimiento de Murcia pero abrirá el que tiene en Cartagena. No obstante, tendrá un horario especial: de 11 a 21 horas.

-El calendario de Ikea señala que cerrará durante esta jornada.

-MediaMarkt cerrará algunas de sus tiendas. Las ubicadas en Murcia y Lorca no abrirán, mientras que la de Cartagena sí que abrirá al público.

Centros comerciales

-El centro comercial Nueva Condomina no abrirá sus tiendas, pero sí sus locales de ocio, restauración, cine y gimnasio.

-Las tiendas del centro comercial Thader no levantarán la persiana, aunque los establecimiento de ocio y restauración sí atenderán al público.

-La Noria Outlet contempla el 15 de agosto como un festivo de no apertura.

-El centro comercial Dos Mares abre los 365 días del año, aunque hay dos jornadas en la que solo abre la parte de ocio y restauración: el 1 de enero y el 25 de diciembre. Por lo tanto, en este festivo se podrá acudir a todos sus comercios.

-El centro comercial Espacio Mediterráneo abrirá tanto sus tiendas como los locales de ocio y restauración. El motivo es que su calendario comercial señala que abre todo el año excepto el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero.

-El centro comercial Parque Almenara ha publicado que sus tiendas descansarán este festivo. No obstante, los restaurantes y los establecimientos dedicados al ocio sí abrirán al público.

-La página web del centro comercial Atalayas señala que esta jornada bajará su persiana.

-El centro comercial Vega Plaza abrirá solo sus locales dedicados a ocio y restauración.

Supermercados

-Algunas tiendas de Aldi cerrarán, mientras que otras abrirán en un horario especial, como en Archena, Los Alcázares o Águilas. Por este motivo, hay que consultar en su página web el horario de cada comercio.

-No todas las tiendas Carrefour cierran durante esta jornada. Las que se encuentran en centros comerciales de apertura sí que abrirán sus puertas. También lo harán los supermercados Carrefour Express. Por lo tanto, es conveniente acudir a la página web oficial para consultar el horario de este festivo en cada establecimiento.

-Alcampo, que se encuentra dentro del centro comercial Thader, permanecerá cerrado.

-Consum tan solo abrirá sus tiendas de la costa, como San Pedro del Pinatar, Los Alcázares, Águilas y Puerto de Mazarrón. No obstante, sus franquicias Charter sí abrirán en el interior de la Región de Murcia. Para conocer el horario de cada establecimiento hay que utilizar el buscador de la página web oficial.

-La cadena Mercadona abre solo algunos de sus comercios de los municipios de la costa de la Región de Murcia. Sin embargo, no todos ellos lo harán en horario normal, pues algunos permanecen abiertos solo medio día. Como varía en función del supermercado, Mercadona recomienda utilizar el buscador de su página web oficial.

-Los supermercados Lidl de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura cierran sus puertas. No obstante, la página web señala que hay algunos comercios que sí permanecerán abiertos, como los ubicados en San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Mazarrón.