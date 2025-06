Los supermercados y tiendas que abren el 8 y 9 de junio en la Región de Murcia

LA VERDAD Jueves, 5 de junio 2025, 20:12 Comenta Compartir

La Región de Murcia celebra este 9 de junio su día. Se trata del aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía, y cuando se celebra el acto en el que se entregan las Medallas de Oro a instituciones y personajes distinguidos de la Comunidad que destacan por su trayectoria y esfuerzos hacia la sociedad murciana.

Al caer en lunes, muchos aprovecharán este festivo para hacer puente y dedicar el Día de la Región a descansar en familia, viajar hasta las playas de la costa aprovechando el tiempo más que veraniego, o incluso realizar una pequeña escapada.

Los que no viajen fuera de las fronteras de la Comunidad se pueden encontrar con establecimientos cerrados al ser un día no laborable en la Región de Murcia, aunque no es festivo ni en la Comunidad Valenciana, ni en Castilla-La Mancha ni en Andalucía, las autonomías limítrofes. Sin embargo, muchas cadenas y grandes superficies sí que aprovechan tanto el domingo como el lunes para abrir sus puertas.

Estos son los horarios de centros comerciales, supermercados y grandes superficies para este 9 de junio en la Región de Murcia, según se detalla en sus webs.

Centros comerciales

- Nueva Condomina: Todas las tiendas de Nueva Condomina permanecerán abiertas tanto el domingo 8 como el lunes 9. El único cambio será que el festivo del Día de la Región el centro comercial cerrará a las 22.00 horas, en vez de a las 23.00 horas.

- Thader: También permanecerá abierto tanto el domingo como el lunes, con todas las tiendas y restaurantes activos.

- Dos Mares: Sí abrirá. Indican en su web que operan los 365 días del año, salvo el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero.

- Espacio Mediterráneo: este centro comercial abre también todos los días del año, excepto el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero.

- La Noria Outlet: las puertas de este centro comercial abierto también estarán abiertas tanto el domingo como el lunes 9 de junio.

- Parque Almenara: Las tiendas y servicios de restauración de Parque Almenara permanecerán abiertas tanto el domingo como el lunes.

- Atalayas: El centro comercial Atalayas permanecerá abierto tanto domingo como lunes en horario habitual.

Supermercados

- Carrefour: Las tiendas de Carrefour en la Región de Murcia estarán abiertas tanto el domingo 8 como el lunes 9, en el horario habitual.

- Alcampo: También permanecerá abierto en horario habitual.

- Mercadona: Todos los supermercados de Mercadona estarán cerrados tando el domingo 8 de junio como el lunes 9.

- Lidl: Las tiendas de la Región de Murcia de Lidl estarán cerradas el próximo lunes 9 de junio. El domingo, sin embargo, sí que habrá aperturas en algunos establecimientos de localidades costeras.

Grandes superficies

- El Corte Inglés: Los centros de El Corte Inglés de Murcia y Cartagena estarán abiertos tanto el domingo como el lunes, pero tendrán horario especial: será de 11.00 a 22.00 horas.

- Ikea: La tienda de Murcia también estará abierta esos dos días, aunque el domingo será con horario especial de 11.00 a 20.00 horas, mientras que el lunes tendrá el horario habitual de 10.00 a 22.00 horas.

- MediaMarkt: Las tiendas de Nueva Condomina, Ronda Sur y Cartagena estarán cerradas el domingo pero sí abrirán el 9 de junio, desde las 10.00 hasta las 22.00 horas.