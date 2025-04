Estos son los supermercados y tiendas que abren Jueves Santo y Viernes Santo en la Región de Murcia

Ana de Dios Lunes, 14 de abril 2025, 17:52 | Actualizado 18:08h. Comenta Compartir

La Semana Santa de 2025 es una de las más tardías de la historia reciente. Este año, esta festividad religiosa se celebra entre el 13 de abril (Domingo de Ramos) y el 20 de abril (Domingo de Resurrección). Es una de las fechas más señaladas por trabajadores y estudiantes, ya que suele traer consigo un periodo de vacaciones.

En gran parte de España, tanto el Jueves Santo como el Viernes Santo son días festivos. Por ejemplo, en el calendario laboral de la Región de Murcia, estos dos días no son laborales. Por ello, es probable que algunos establecimientos cierren al público. No obstante, hay que tener en cuenta que en algunas ciudades estos festivos pueden trasladarse a otras fechas, por lo que algunos comercios sí podrían abrir. Lo más recomendable es consultar previamente si las tiendas o establecimientos que se desea visitar estarán abiertos o no durante esos días.

Tiendas que abren el 17 de abril (Jueves Santo)

Centros comerciales

- Nueva Condomina: permanecerá abierto.

- Dos Mares: abrirá durante esta jornada.

- Thader: permanecerá abierto.

- La Noria Outlet: estará abierto.

- Espacio Mediterráneo: también abrirá, ya que su web indica que solo cierra el 25 de diciembre, el 1 y el 6 de enero.

- Parque Almenara: abrirá en su horario habitual.

- Atalayas: también permanecerá abierto.

Tiendas

- El Corte Inglés: los centros de Murcia y Cartagena abrirán con horario especial: de 11:00 a 21:00 h.

- Ikea: permanecerá abierto.

- MediaMarkt: abrirán los centros de Nueva Condomina, Ronda Sur y Lorca; el de Cartagena no lo especifica.

- Leroy Merlin: también abrirá, pero los horarios dependerá de los establecimientos. Los locales de Murcia, Murcia Sur y Lorca los harán de 10 a 22 horas, el de San Pedro de 9 a 22 horas, y el de Cartagena de 9.30 a 20.30 horas.

Supermercados

- Carrefour: abrirá sus establecimientos.

- Alcampo: permanecerá abierto.

- Mercadona: abrirá solo hasta mediodía.

- DIA: permanecerá abierto.

- Lidl: las tiendas abrirán durante la jornada en su horario habitual.

Tiendas que abren el 18 de abril (Viernes Santo)

Centros comerciales

- Nueva Condomina: las tiendas estarán cerradas, pero la zona de ocio y restauración sí abrirá.

- Dos Mares: abrirá, según indica su web.

- Thader: cerrará los comercios, pero abrirá ocio y restauración.

- La Noria Outlet: estará cerrado.

- Espacio Mediterráneo: abrirá, según su web.

- Parque Almenara: las tiendas cerrarán, pero ocio y restauración abrirán como todos los días del año.

- Centro comercial Atalayas: permanecerá cerrado.

Tiendas

- El Corte Inglés: el de Murcia cerrará, pero el de Cartagena abrirá en horario especial: de 11:00 a 21:00 h.

- Ikea: cerrará durante la jornada.

- MediaMarkt: los centros de Nueva Condomina, Ronda Sur y Lorca estarán cerrados; el de Cartagena no específica en su página web Viernes Santo como festivo cerrado.

- Leroy Merlin: abrirá algunos de sus establecimientos. En Cartagena de 9.30 a 20.30 horas y San Pedro de 9 a 22 horas. Sin embargo, los de Murcia, Murcia Sur y Lorca cerrarán.

Supermercados

- Carrefour: la mayoría de establecimientos estarán cerrados, excepto algunos Express y el de San Javier (según su web). Se recomienda confirmar en cada caso.

- Alcampo: cerrará.

- Mercadona: todos los locales permanecerán cerrados.

- DIA: permanecerá cerrado.

- Lidl: sus tiendas permanecerán cerradas Viernes Santo.