«Me sorprendió cómo curraban los militares de la Legión en Ronda»

Ignacio Rodríguez de Santiago, diseñador y director creativo, fue galardonado como Legionario de Honor en Ronda (Málaga)

«Yo nunca pensé que iba a ser Legionario de Honor, ni sabía que existía ese reconocimiento», cuenta Ignacio Rodríguez de Santiago (Cartagena, 1970), también conocido como Nacho Casaú, «que era como me llamaban mis amigos por el segundo apellido de mi padre». Licenciado en Diseño y Publicidad en el Centro Español de Nuevas Profesiones, su ingenio ha sido reconocido con galardones nacionales e internacionales, entre los que destacan 13 premios Laus y 4 premios Rendibú. Por dos de sus obras, además, el pasado 27 de octubre fue reconocido como Legionario de Honor en Ronda (Málaga), donde se encargó de confeccionar el diseño del Museo de la Legión. Mientras, en Murcia, ejerce como director creativo en Casaú Estudio, su agencia de publicidad.

-¿Por qué fue nombrado Legionaro de Honor el pasado octubre en Ronda (Málaga)?

-Allí, en Ronda, hice una carrera popular de 101 kilómetros, la cual se podía hacer corriendo o en bicicleta. Me emocionó tanto y me pareció tan bestial que pensé que debía hacer algo por la Legión de Ronda, el organismo que se encarga de organizar la carrera, en la que pueden inscribirse 17.000 personas, aunque después solo consigan su plaza 3.000 afortunados. A quienes participamos, nos mandaron un correo explicando que se iba a editar un libro con historias para celebrar su XX aniversario.

-¿Y lo mandó?

-Como me dedico al diseño, les propuse que podía editar el libro y les envié mi 'book'. Lo vieron y al día siguiente me llamaron. Me dijeron que estaban interesados en que realizase el diseño de ese libro, pero les contesté que si lo hacía sería de forma gratuita. A raíz del libro, que también se llevó un premio nacional de diseño editorial, me propusieron hacer el diseño del Museo de la Legión.

-¿Diseñó entonces ese museo?

-Sí. Estuve una semana allí, en Ronda, realizando este proyecto. También hice este trabajo de forma gratuita, no querían que me pagaran.

-¿Qué le sorprendió durante su estancia en Ronda?

-Que las personas que forman parte de la Legión son muy profesionales. Conviví con ellos, desayunaba y salía a correr con ellos; vi cómo curraban. Me sorprendió, por ejemplo, la puntualidad, lo poco que se quejaban, lo silenciosos que eran. Esta gente va a misiones de paz, a destinos como Bosnia e Irak, por mil euros. Tienen un mérito tremendo. Me negué a que me pagasen por diseñar el museo.

-¿Se esperaba el reconocimiento?

-¡Qué va! En ningún momento. Sobre todo, porque yo no soy Arturo Pérez-Reverte, por ejemplo, la única persona en la Región que también es Legionario de Honor, ya que él ha sido corresponsal de guerra y ha hablado sobre las cosas buenas de la Legión. El día que me dieron este reconocimiento, también otorgaron el mismo título a la alcaldesa de Ronda, que es del PSOE, y a un presentador de Televisión Española. Antonio Banderas y Carlos Herrera, por otra parte, también lo son. Yo, al compararme con ellos, lo que soy es un tío de Murcia que tiene premios nacionales de diseño. Como yo, hay muchos.

-Y, como diseñador, ¿qué reto recuerda?

-Una campaña que funcionó muy bien fue la que hicimos para una edición del Murcia se Mueve. En aquella ocasión, la organización había decidido realizar este evento con Djs, cuando normalmente acuden grupos de música. Así que el reto era llenar la plaza de toros con Djs. Pensamos que la gran mayoría de nuestro público, que está compuesto por chiquillos de entre 17 y 25 años, eran jóvenes que estaban en la Universidad. Sacamos de contexto el concepto de Dj y quisimos poner un Dj en los tranvías que llegan a la UMU y a la UCAM a las nueve de la mañana. Pero claro, cuando nos enteramos de que en el tranvía no había enchufes, nos quisimos morir. Esto lo solucionamos poniendo un generador encima del tranvía, lo que nos permitió poner una cabina para el Dj. La reacción de la gente fue alucinante: hicimos una emisión en directo que tuvo un alcance de 450.000 personas.