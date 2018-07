Solo el 4% de los autónomos pagarán el doble de cuota con la reforma de Sánchez

Mollinedo: «Va a detraer fondos a la Seguridad Social»

El secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, José María Mollinedo, advirtió ayer de que esta reforma no se puede entender como una medida recaudatoria, ya que va a detraer fondos a la Seguridad Social porque la gran mayoría de autónomos está por debajo de la franja en la que se tendría que cotizar más. Recuerda que las principales asociaciones de autónomos plantean que bajen las cotizaciones, por lo que habrá «un importante menoscabo de ingresos para la Seguridad Social». Destaca la media de los importes declarados en la Región de Murcia, que a su juicio es muy baja y que deja entrever que existe un porcentaje significativo de actividad no declarada. Al mismo tiempo, los ingresos son menores porque históricamente la renta media de los murcianos siempre ha sido inferior a la del resto de España. Mollinedo subraya que lo que pueden cotizar de más ese 4,2% de autónomos con mayores ingresos no compensaría la bajada de cotizaciones que se prevé para el resto de dicho colectivo, mucho más numeroso.