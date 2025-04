El SMS llevará a la Fiscalía al jefe de Urgencias del Reina Sofía tras el informe que constata indicios de presunto acoso sexual

El Servicio Murciano de Salud (SMS) llevará a la Fiscalía al jefe de Urgencias del Reina Sofía, Pascual Piñera, tras el informe interno que recoge « ... indicios que corroboran la existencia de [presunto] acoso sexual». Según ha podido confirmar LA VERDAD, el SMS está la espera de completar este informe con documentación adicional para remitirlo al ministerio fiscal. Previsiblemente, así lo hará la próxima semana.

Como adelantó en exclusiva esta semana LA VERDAD, 13 sanitarias han manifestado ante la Unidad de Igualdad del SMS ser víctimas de tocamientos no consentidos y comportamientos inadecuados por parte del jefe de Urgencias, quien permanece apartado del puesto de manera cautelar desde el inicio de la investigación interna. Además de las 13 víctimas, han declarado 11 testigos y dos pacientes que también refirieron presuntos tocamientos.

Las partes han presentado alegaciones que se incorporarán a la documentación que se elevará a la Fiscalía. Piñera, que niega todas las acusaciones, aportó «unas extensas alegaciones con numerosos documentos de prueba, testigos, etc», según explicó a LA VERDAD. También la Gerencia del Reina Sofía ha presentado algunas aclaraciones al informe de la Unidad de Igualdad, que serán incorporadas. Las 13 sanitarias que testificaron ante el equipo de Igualdad refirieron presuntos tocamientos en la espalda, la nuca, los muslos, el pelo, la cara o las nalgas. Muchas de ellas eran médicas internas residentes (MIR) de primer año cuando pasaron por estas experiencias. «Cuando me tocó el pelo me quedé mirándolo, cuando me tocó el culo me quedé parada y me aparté, cuando me tocó la cintura la segunda vez y me pellizcó el moflete me aparté y le dije: para», relata una de las víctimas en el informe.

«Ese fue el episodio más impactante, la primera vez que me tocó el culo. En ese momento pensé: volverá a suceder. En una ocasión me tocó diciéndome: 'Qué suave es tu pijama», cuenta otra.

La Unidad de Igualdad del SMS concluye que «de los hechos denunciados se derivan indicios suficientes» que «corroboran» la existencia de presuntos «contactos físicos deliberados y no deseados que generan incomodidad y malestar en las afectadas», como «tocamiento deliberado del culo» o de «la piel (cintura) por debajo de la ropa». También «repasos de arriba abajo y miradas inadecuadas, lascivas, intimidantes o indiscretas, que generan incomodidad y asco».

Se relatan también «solicitudes y promesas de trato preferencial y privilegios en las condiciones de trabajo», así como «amenazas implícitas cuando no se accede a los requerimientos (comentarios del tipo 'no me gusta la actitud que últimamente estás teniendo conmigo') y conductas de represalia en relación con aquellas personas afectadas que han puesto límite a su comportamiento, creado un entorno de trabajo tenso, inseguro, incómodo, humillante».

Algunas de las víctimas denunciaron ante Igualdad «la situación de hostigamiento y amenazas sufridas» por parte del entorno más cercano al médico investigado, tras haber dado el paso de testificar en su contra. La Unidad de Igualdad advierte en su informe de que las trabajadoras se han visto «revictimizadas» por el cuestionamiento de algunos compañeros del servicio.

El médico lo niega

El jefe de Urgencias negó esta semana todas las acusaciones. «Se han vulnerado mis derechos fundamentales, y mi derecho a la presunción de inocencia, habiéndose saltado a la torera la Constitución, el procedimiento administrativo y el Código Penal», aseguró a LA VERDAD. «Me siento en una absoluta indefensión ante este lapidamiento público, pues mientras yo me estoy defendiendo por los cauces jurídicos establecidos y adecuados, aportando pruebas y refutando el informe, otros están empeñados en hacer de esto un tema mediático para dilapidar mi imagen», señaló. Anunció, en este sentido, su intención de querellarse «contra toda la personas o personas que han vulnerado mis derechos», señaló.

Este periódico volvió ayer a ponerse en contacto con el jefe del servicio de Urgencias, pero no obtuvo respuesta.