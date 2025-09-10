La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Jesús Garrido (i) conversa con otra asistente a la lectura del manifiesto, ayer, en el jardín del Malecón, en Murcia. Javier Carrión / AGM

Síndrome alcohólico fetal: «Entendí lo que les pasaba a mi hijos cuando llegó el diagnóstico»

La atención integral a los afectados por los devastadores efectos del consumo de tóxicos durante el embarazo sigue pendiente, denuncian las familias.

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 01:33

María Jesús Garrido lidió durante años con la difícil infancia y adolescencia de sus tres hijos adoptados, sin saber por qué tenían problemas para mantener ... el ritmo en la escuela, para hacer amigos o simplemente para comportarse como otros compañeros de su edad. La mayor, que ahora tiene ya 26 años, era una niña «muy simpática y dicharachera» a la que en su momento le diagnosticaron hiperactividad y déficit de atención, porque «no paraba». Al empezar Primaria, los problemas fueron a más. Tenía dificultades de aprendizaje y parecía incapaz de retener lo que estudiaba. A sus dos hermanos pequeños les ocurrió lo mismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una conductora y su acompañante queda gravemente herida al chocar contra un árbol en Mula
  2. 2 Un hombre muere al caer en un pozo en Cartagena
  3. 3

    El malestar de los voluntarios deja sin Protección Civil a la feria de La Fica hasta el viernes
  4. 4 Francisco Lucas ordena a la Guardia Civil impedir la concentración de Vox frente al centro de menores de Santa Cruz este miércoles
  5. 5

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza
  6. 6 Dos conductores resultan heridos al chocar en San Pedro
  7. 7

    Ciencia a pedales: de Cambridge al Centro Regional de Hemodonación en bicicleta para investigar sobre plaquetas
  8. 8 Seis alimentos que nunca deberías recalentar en el microondas: así puedes evitar las intoxicaciones alimentarias
  9. 9

    Un dron ataca el barco de la flotilla de ayuda a Gaza en el que viaja Greta Thunberg
  10. 10 Identifican a varias personas cuando hacían una barbacoa junto al río Chícamo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Síndrome alcohólico fetal: «Entendí lo que les pasaba a mi hijos cuando llegó el diagnóstico»

Síndrome alcohólico fetal: «Entendí lo que les pasaba a mi hijos cuando llegó el diagnóstico»