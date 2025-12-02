La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Protesta de los médicos de la Región de Murcia del pasado 5 de mayo. Guillermo Carrión / AGM

El Sindicato Médico denuncia la «pasividad» de la Consejería de Salud ante sus «múltiples reivindicaciones»

La organización sindical celebrará concentraciones a las puertas de la Consejería entre el 9 y el 12 de diciembre coincidiendo con la huelga nacional convocada esos días contra el borrador del Estatuto Marco

LA VERDAD

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:44

El Sindicato Médico de la Región de Murcia CESM ha convocado huelga del personal médico y facultativo en el ámbito del Servicio Murciano de Salud los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre; fecha que coincide con la huelga nacional ya convocada en la sanidad española contra el borrador de Estatuto Marco y por una norma específica para la profesión médica.

El porqué de esta convocatoria de paro regional va más allá, según explicaron este martes fuentes del Sindicato en un comunicado.

Esta organización sindical considera que la Administración regional ha mantenido una actitud pasiva e insuficiente frente a las múltiples iniciativas reivindicativas formuladas por el Sindicato Médico, especialmente en la necesidad de articular una mesa técnica de negociación exclusiva para el colectivo y un apoyo político e institucional de la reivindicación nacional para alcanzar un marco estatutario propio y diferenciado.

En un contexto nacional donde actualmente se está negociando una profunda reforma del Estatuto Marco, CESM considera que la Consejería de Salud «ha desatendido su deber institucional de defensa activa de las condiciones laborales de sus facultativos, ni ha respaldado, de forma explícita y eficaz, la demanda de un estatuto profesional que reconozca las singularidades funcionales, formativas y retributivas de los médicos».

También denunciaron la «nula implicación autonómica ante el Ministerio de Sanidad, la falta de iniciativas legislativas o reglamentarias en el ámbito regional, y la ausencia de propuestas concretas en el seno de la Mesa Sectorial de Sanidad de la Región de Murcia, evidencian un abandono institucional del médico y contribuye al deterioro de la calidad asistencial».

