La Asamblea aprueba la Ley de la Música para ayudar a las bandas, festivales e intérpretes La nueva norma establece que las administraciones públicas deberán programar anualmente un mínimo del 25% de sus actuaciones con artistas de la Comunidad. La nueva norma fija el 22 de noviembre como Día Regional de la Música GREGORIO MÁRMOL y AGENCIAS Jueves, 14 febrero 2019, 12:15

La Asamblea Regional aprobó este jueves, en el primer pleno del año, la Ley de la Música de la Región de Murcia, que tiene como objetivo coordinar la política en materia musical del Gobierno regional y establece medidas para preservar la música tradicional, apoyar las labores de las escuelas y bandas, y ofrece ayudas a creadores, intérpretes y festivales. La nueva norma, presentada por el PP y Ciudadanos, salió adelante con los votos de los diputados de esos dos grupos y de los del PSOE. Podemos se abstuvo por considerar que es «una ley muy insuficiente para las necesidades de la música en nuestra Región».

La ley contempla la declaración del 22 de noviembre como Día Regional de la Música, constituye un Consejo Asesor Regional de la Música para planificar y coordinar la política cultural de la Comunidad en esta materia, crea un registro de músicos y formaciones, y también obliga a las administraciones públicas a dedicar una cuarta parte de su programación cultural a conciertos de músicos y profesionales de la Región con el fin de promocionarlos, según destacó la consejera de Cultura, Miriam Guardiola.

La nueva ley nace con una asignación presupuestaria de 300.000 euros. La Comunidad también reserva otras partidas para promocionar los principales festivales de la Región. Otra de las novedades es que los alumnos de enseñanzas musicales podrán obtener ayudas para la adquisición de instrumentos y también se constituye el Archivo Musical Regional.

La 'popular' Inmaculada González recordó que llevan más de dos años trabajando en el texto junto a representantes de entidades musicales, bandas de músicas y expertos en el sector llegando a consensuar el texto con Ciudadanos. «La ley marca un antes y un después en la regulación de todo lo relacionado con la música y reconoce también el valor de las escuelas de música a las que se les dota de autonomía y se crea un consejo asesor de la música para planificar y coordinar la política en este campo», aseguró antes de añadir que también se constituye con esta norma un archivo musical regional.

Desde Ciudadanos consideran que la ley lleva asociada un «compromiso con financiación adecuada y protege la tradición y patrimonio musical». A su juicio, atiende a todas las realidades musicales como la música clásica o el folclore.

Por parte del PSOE, Yolanda Fernández, se mostró a favor de la ley a pesar de que de las 30 enmiendas que presentaron, solo se les admitieron cuatro siendo una de ellas que en el máximo de un año se desarrolle el Reglamento de la Ley. No obstante, afirmó que votaron a favor por responsabilidad.

Desde Podemos, Miguel García explicó la abstención de su grupo porque consideran que es una ley «insuficiente». «La música no es un tema que interese al PP como podemos ver en la LOMCE. Se han dejado en el tintero muchísimas cosas en esta ley. No se recoge el anacronismo de enseñanzas de música reglada, no es competencia autonómica pero sí hay margen para plantear cambios que la ley no recoge. Tiene una visión excesivamente elitista», apuntó. García Quesada añadió que en esta norma se sigue sin abordar «qué es música murciana ni tampoco se establece un porcentaje de difusión de esta música en los medios audiovisuales públicos regionales». «Tampoco establece criterios técnicos a la hora de promover diversos géneros musicales, ni en la cesión de espacios ni en la elaboración de planes específicos», concluyó.