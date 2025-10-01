Un accidente en la autovía A-7 en sentido Murcia deja varios kilómetros de retenciones
Al menos dos vehículos se han visto implicados, aunque se desconoce por el momento el alcance del siniestro
Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:51
Un accidente de tráfico con al menos dos vehículos implicados ha provocado hasta ocho kilómetros de retenciones en la autovía A-7 a la altura de la Base Áerea de Alcantarilla, en sentido Murcia, entre las 15.00 y las 16.30 horas.
Hasta el lugar del siniestro se han desplazado varias ambulancias así como efectivos de bomberos y agentes de Policía. Se desconoce por ahora el alcance del siniestro.
En concreto el accidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 575 y ha provocado el cierre del carril izquierdo.
Desde las 17.00 horas el atasco se ha reducido a dos kilómetros de congestión.
En actualización
La redacción de LA VERDAD trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
