Retenciones captadas desde una de las cámaras de la DGT en la A-7. DGT

Un accidente en la autovía A-7 en sentido Murcia deja varios kilómetros de retenciones

Al menos dos vehículos se han visto implicados, aunque se desconoce por el momento el alcance del siniestro

LA VERDAD

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:51

Un accidente de tráfico con al menos dos vehículos implicados ha provocado hasta ocho kilómetros de retenciones en la autovía A-7 a la altura de la Base Áerea de Alcantarilla, en sentido Murcia, entre las 15.00 y las 16.30 horas.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado varias ambulancias así como efectivos de bomberos y agentes de Policía. Se desconoce por ahora el alcance del siniestro.

En concreto el accidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 575 y ha provocado el cierre del carril izquierdo.

Desde las 17.00 horas el atasco se ha reducido a dos kilómetros de congestión.

En actualización

La redacción de LA VERDAD trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

