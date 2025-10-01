Un accidente en la autovía A-7 en sentido Murcia deja varios kilómetros de retenciones Al menos dos vehículos se han visto implicados, aunque se desconoce por el momento el alcance del siniestro

Retenciones captadas desde una de las cámaras de la DGT en la A-7.

LA VERDAD Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:51 | Actualizado 17:03h.

Un accidente de tráfico con al menos dos vehículos implicados ha provocado hasta ocho kilómetros de retenciones en la autovía A-7 a la altura de la Base Áerea de Alcantarilla, en sentido Murcia, entre las 15.00 y las 16.30 horas.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado varias ambulancias así como efectivos de bomberos y agentes de Policía. Se desconoce por ahora el alcance del siniestro.

En concreto el accidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 575 y ha provocado el cierre del carril izquierdo.

Desde las 17.00 horas el atasco se ha reducido a dos kilómetros de congestión.

