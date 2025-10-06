'Siempre acompañados' ayuda a más de 160 mayores en Murcia a vencer la soledad

Lydia Martín Murcia Lunes, 6 de octubre 2025, 00:34 Compartir

Isabel Motos perdió hace dos años a su marido y desde Cruz Roja le recomendaron formar parte del programa 'Siempre Acompañados' de Fundación 'la Caixa'. Fue entonces cuando comenzó a cambiar su vida, cuando le abrieron «puertas y senderos, con un trato muy acogedor» para ir desarrollándose sola. Ahora sus ganas de hacer planes y su modo de afrontar la vida las transmite en cada palabra: «Tengo el ánimo de salir y de conocer gente, porque es muy importante tener apoyo social», afirma.

Es una de las pertenecientes a lo que define como «una nueva generación de abuelas», que han llegado sin referencias familiares de lo que es el envejecimiento activo. «Somos pioneras y debemos ponernos al día para tener una vejez buena, ser libres y pensar en qué tipo de persona mayor queremos convertirnos», cuenta. A sus 74 años ha conseguido crear una red de amigas que se apoyan y salen al cine, al teatro y a presentaciones de libros gracias a este programa.

Como ella, más de 160 personas mayores en situación de soledad de Murcia han sido atendidas de forma personalizada por el programa 'Siempre Acompañados' de la Fundación 'la Caixa' este 2025, sumando más de 3.300 en España y Portugal, lo que supone un 32% más que en el mismo periodo del año pasado. Su misión es empoderar a las personas mayores en situación de soledad poniéndolas en el centro, como sujetos activos de su propio proceso de envejecimiento, y acompañándolas en la búsqueda de una vida plena a partir del fomento de las relaciones de bienestar y de apoyo. Asimismo, el programa apuesta por la implicación de la ciudadanía y el entorno comunitario para construir alianzas y trabajar en red. El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía y minimizar las situaciones de soledad de las personas mayores.

Aplica una metodología innovadora, con una apuesta por la implicación de la ciudadanía

El proyecto se realiza gracias a una metodología innovadora y en constante evolución con la comunidad y las administraciones, a través de entidades sociales locales, como el Ayuntamiento de Murcia y Cruz Roja en el caso del distrito Este (barrios de San Juan, La Catedral, Santa Eulalia, San Lorenzo y San Bartolomé). «La iniciativa quiere que las personas mayores sean el eje principal de la toma de decisiones en la gestión de la soledad y conectarla con la comunidad, haciendo un 'traje a medida' que ejecuta el equipo de Cruz Roja para vincularse en su entorno comunitario», señala Nuria Tornel, responsable del Programa en Murcia. Se teje así una red que permite a las personas beneficiarias identificar cómo han llegado a esa situación y cómo conectar sus necesidades con el entorno en el momento actual, porque «no todo el mundo vive la soledad igual ni se aborda igual», señala Tornel, subrayando el trabajo personalizado que se hace con cada persona.

En sus más de 10 años de trayectoria, 'Siempre Acompañados' se ha consolidado como proyecto pionero tanto en el abordaje de la soledad como en el modelo de intervención. Según el último estudio llevado a cabo, en los seis primeros meses de intervención, los participantes se muestran capaces de reducir los sentimientos de soledad, bien sea soledad social, emocional o existencial. Más del 80% de los participantes experimentan un aumento de confianza, se sienten con más capacidades para hacer frente a la soledad y trabajan en su crecimiento personal. Un 85% de ellos comprenden mejor sus emociones y conectan más con sus amigos y familiares. Además, el 95% de los participantes, que al entrar en el programa estaban mal, perciben una mejora de su estado emocional. Cabe destacar que el sentimiento de soledad se reduce de forma muy significativa, especialmente entre las personas con mayor vulnerabilidad (pérdidas de seres queridos, cuidadores, personas que experimentan transiciones como la jubilación, situaciones de pobreza…).

El 16 de octubre se creará un puntode encuentro en la avenida de la Fama para dar a conocer sus experiencias

«La trayectoria del programa 'Siempre Acompañados' nos ha enseñado que la escucha es una habilidad imprescindible para la transformación social. Saber que hay alguien con quien poder contar mejora el estado de ánimo de las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de soledad. Por ello, desde la Fundación 'la Caixa' seguimos apostando por acompañarlas para contribuir a mejorar su bienestar», resalta el subdirector general de la Fundación 'la Caixa', Marc Simón.

Balance positivo

En Murcia, el balance del programa es positivo. «Hemos ido aumentando desde octubre de 2020 las personas que han ido demandando el programa, porque como cada vez se habla más de soledad, las personas identifican ese sentimiento y buscan recursos para poder trabajarlo y vivir bien con su soledad, y eso es positivo», señala la responsable del programa en la zona, a la vez que lamenta que «cada vez se hace más profunda y significativa la situación de soledad que viven las personas mayores».

Tal y como le comparten las personas beneficiarias del proyecto, hay un cambio significativo antes y después del programa, «por cómo ha cambiado su relación con la soledad y con los demás, y por haber encontrado actividades que les gusta y espacios relacionales que habían perdido o no tenían, haciendo que haya una evolución en la propia persona conforme avanza el programa».

'Rincón de escuchar'

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, la Fundación 'la Caixa' y las entidades locales que desarrollan el programa han organizado una acción de sensibilización, que tendrá lugar el 16 de octubre en el mercado ciudad de Murcia, en la avenida La Fama. Crearán un punto de encuentro, un 'rincón de escuchar', un espacio de diálogo donde personas que han pasado por el programa 'Siempre Acompañados' conversarán con quienes deseen conocer sus experiencias acerca de la soledad. Además, también podrán hablar con los profesionales del programa.

Estas acciones de sensibilización dan valor a la importancia de las relaciones sociales y hacen visible la soledad como un reto de nuestra sociedad en un doble sentido: puede afectar a todo el mundo, con independencia de la edad, y al mismo tiempo cada individuo puede aportar su granito de arena para mejorar la vida de las personas de su entorno que sienten soledad. Estas actividades son una muestra de las diferentes actuaciones que se impulsan durante el año para sensibilizar, detectar a personas en soledad y tejer esa red de apoyo y de relaciones, siempre con la colaboración del tejido asociativo y de las instituciones locales, y responder así a las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, en el periodo estival se impulsan acciones dirigidas a las personas mayores que se quedan solas durante las vacaciones.