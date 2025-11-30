La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Participantes de la última edición frente a la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia.
Especial

Séptima edición de Math_TalentUM, el concurso de la UMU que invita a los jóvenes a disfrutar de las matemáticas

Las inscripciones para los centros educativos estarán abiertas hasta el 31 de diciembre

UMU

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:10

Comenta

La Universidad de Murcia (UMU) vuelve a apostar por el talento juvenil con la séptima edición de Math_TalentUM 2026, un certamen que busca acercar las matemáticas a los estudiantes de la Región de Murcia desde una perspectiva creativa, cercana y original. La convocatoria, impulsada por la Facultad de Matemáticas y la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I), invita a los centros educativos a explorar cómo esta disciplina está presente en la vida cotidiana y puede convertirse en una herramienta para comprender mejor el mundo.

El concurso está dirigido a equipos formados por un docente y entre tres y cinco estudiantes, que podrán participar en tres categorías: Nivel 1 (5º y 6º de Primaria), Nivel 2 (1º y 2º de ESO) y Nivel 3 (3º y 4º de ESO y FP Básica). Cada grupo deberá presentar una creación fundamentada en algún concepto matemático o que fomente su uso, sin límites en el formato: relatos, poemas, teatro, pinturas, esculturas, materiales manipulativos, recursos digitales o cualquier otra propuesta que demuestre que las matemáticas están al alcance de todos.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de diciembre de 2025. Tras este plazo, un jurado seleccionará un máximo de diez equipos por nivel, decisión que se dará a conocer el 14 de enero de 2026. A partir de entonces, los participantes tendrán que elaborar un vídeo explicativo de su proyecto, que se publicará en la página web del certamen.

La selección de los finalistas se realizará mediante una votación telemática, independiente para cada categoría, abierta hasta el 27 de marzo de 2026. Los equipos que consigan el respaldo del público y del jurado participarán en la Fase Final, que tendrá lugar el 8 de mayo de 2026, donde tendrán que demostrar ingenio, creatividad y dominio matemático en una jornada que se ha convertido en una de las citas educativas más esperadas del curso.

Desde su creación, Math_TalentUM ha destacado por promover el pensamiento lógico y el gusto por las matemáticas desde edades tempranas. Para el profesorado de la Facultad de Matemáticas, que impulsa esta iniciativa, el objetivo es doble: despertar vocaciones científicas y al mismo tiempo fomentar nuevas metodologías docentes que hagan del aprendizaje una experiencia más dinámica y enriquecedora.

El certamen cuenta con la colaboración de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia y de los departamentos de Matemáticas y de Estadística e Investigación Operativa de la UMU, que refuerzan cada año el impacto educativo del proyecto.

Ling_TalentUM explora el lenguaje con creatividad

En paralelo a Math_TalentUM, la Universidad de Murcia ha abierto la convocatoria de la segunda edición de Ling_TalentUM, un concurso centrado en el análisis creativo del lenguaje y de la lengua murciana. Su plazo de participación se extiende hasta el 29 de marzo de 2026. Este certamen, impulsado por Ana Bravo, profesora del Departamento de Lengua Española y Lingüística General y miembro del grupo de transferencia PaCienciaLaNuestra, está dirigido a estudiantes de cualquier curso de Educación Secundaria Obligatoria. Su objetivo es que los jóvenes observen y analicen manifestaciones lingüísticas presentes en su día a día –desde chistes y canciones hasta titulares, anuncios o juegos de palabras– para reflexionar sobre diversos aspectos de la lengua desde un enfoque creativo.

