El enlace de la autovía A-30 con la A-7, este miércoles. DGT

Seis kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Murcia

El tráfico cuenta con varios puntos con atascos este miércoles

S. C.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 08:57

Nueva jornada complicada para el tráfico en Murcia este jueves. Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) un accidente provoca retenciones en la autovía A-30, en Murcia, en sentido Cartagena que se extiende desde el kilómetro 147, a la altura de El Palmar, hasta el 141, a la altura de San Andrés. Además, también en sentido Murcia el atasco se extiende entre los kilómetros 143 y 141.

También en la A-30, a la altura de Molina de Segura, hay retenciones entre los kilómetros 128 y 130. Además, en la A-7, a la altura de Cobatillas, el atasco se extiende entre los kilómetros 558 y 560 en sentido Murcia.

