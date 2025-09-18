La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La desembocadura de la rambla del Albujón, en una imagen de archivo. Antonio Gil / AGM

Segunda condena a un empresario agrícola por el vertido de nitratos al Mar Menor

El administrador de una mercantil de Torre Pacheco acepta un año de prisión y el pago de una multa de 2.100 euros y una indemnización de 116.000 euros por el uso de una desaladora ilegal, tras un acuerdo con la Fiscalía en un juzgado de Cartagena

José Alberto González

José Alberto González

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:49

El segundo juicio penal por la contaminación del Mar Menor ocasionada por el vertido de aguas cargadas de nitratos procedentes de desaladoras ilegales se saldó ... este jueves con una nueva condena para el empresario agrícola acusado, previo acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Esta vez, la indemnización para las administraciones públicas por los daños causados será mayor, dado el volumen de los derrames. Ambas partes alcanzaron un pacto en el Juzgado de Lo Penal 1 de Cartagena por se condena a J. S. S. M., administrador de Agroexplotaciones La Cabaña SL, y de forma subsidiaria a esta mercantil de Torre Pacheco, a un año de prisión por un delito contra el medio ambiente, cometido por imprudencia grave. Se le aplica la circunstancia agravante de falta de autorización para la instalación de desalación de aguas (subterráneas).

