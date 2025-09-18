Segunda condena a un empresario agrícola por el vertido de nitratos al Mar Menor

El segundo juicio penal por la contaminación del Mar Menor ocasionada por el vertido de aguas cargadas de nitratos procedentes de desaladoras ilegales se saldó ... este jueves con una nueva condena para el empresario agrícola acusado, previo acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Esta vez, la indemnización para las administraciones públicas por los daños causados será mayor, dado el volumen de los derrames. Ambas partes alcanzaron un pacto en el Juzgado de Lo Penal 1 de Cartagena por se condena a J. S. S. M., administrador de Agroexplotaciones La Cabaña SL, y de forma subsidiaria a esta mercantil de Torre Pacheco, a un año de prisión por un delito contra el medio ambiente, cometido por imprudencia grave. Se le aplica la circunstancia agravante de falta de autorización para la instalación de desalación de aguas (subterráneas).

El condenado deberá, además, pagar una multa de unos 2.100 euros y una indemnización de 116.062,56 euros por los daños causados. De esta última cantidad, 34.020 irán destinados a la Comunidad Autónoma, personada en la causa como actor civil y competente en la restauración ecológica de la laguna.

Así lo confirmó a LA VERDAD el fiscal coordinador de Medio Ambiente en la Región, Miguel de Mata. Y explicó que el perito de la Fiscalía, el ecotoxicólogo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia Luis Burillo, modificó las conclusiones de su informe y rebajó la gravedad de los pejuicios causados al medio ambiente, lo que «ha posibilitado un acuerdo de conformidad por el que se pasa de aplicar el tipo agravado del delito al tipo básico». Teniendo en cuenta esa variación del perito, el reconocimiento de los hechos imputados por parte del procesado y el hecho de que se ha comprometido a abonar ya 40.000 euros esta semana, el fiscal redujo su petición inicial de tres años y seis meses de cárcel a un año.

En todo caso, De Mata recordó que el acusado no habría entrado en prisión en ningún caso, puesto que la solicitud de pena era inferior a dos años. Y destacó que este juicio, al igual que del 2024, se refiere a «uno de los casos más leves» de vertidos a la laguna salda, por lo que la Fiscalía debe ser especialmente cuidadosa a la hora de aplicar la «proporcionalidad» de las penas, conforme al Código Penal. El acuerdo de conformidad, que incluye esa «valoración de la dimensión de la pena», incluye la suspensión de la pena privativa de libertad, con la condición de que no cometa otro delito en el periodo de duración de la condena.

Esta condena «es un éxito para la Fiscalía, porque el informe pericial aportado ha sido determinante para el reconocimiento de hechos por parte del acusado y para el resarcimiento económico de los daños causados al ecosistema del Mar Menor», señaló De Mata. Además, la pena muestra «que no hay espacio para la impunidad en los delitos contra el medio ambiente y, en concreto, en la contaminación de la laguna y su cuenca».

El acuerdo de conformidad de este jueves es similar al de hace un año en el Juzgado de Lo Penal 3 de Cartagena, en el juicio contra F. R. L., propietario de una finca en la diputación cartagenera de La Puebla y presidente de la Comunidad de Regantes Isidoro García Ráez-. Este empresario aceptó un año de prisión y el pago de una multa de 1.500 euros y de una indemnización de 17.252,08 euros por el vertido, entre los años 2015 y 2017, de 68.061 metros cúbicos de aguas con nitratos y salmuera.

Decenas de vistas por el 'caso Topillo'

Aún quedan por celebrarse decenas de juicios en los próximo años en Cartagena y en Murcia por el 'caso Topillo' y el 'caso Topillo II'. En la ciudad portuaria se ventilarán más de una treintena de causas instruidas en once órganos judiciales de Cartagena y San Javier, de los 39 en que fue troceada la segunda fase del 'caso Topillo'. La Fiscalía ha ido presentando escritos de acusación contra distintas empresas agrícolas y sus titulares, para su enjuiciamiento por parte de juzgados de Lo Penal o de la Audiencia Provincial. A modo de ejemplo, ha solicitado 4 años de prisión para el dueño de una explotación de San Javier. En Murcia está pendiente que se fije la fecha del juicio a 37 empresas agrícolas por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y de la vista oral contra el exconsejero de Agricultura de la Comunidad Antonio Cerdá, del PP, y el excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura Manuel Aldeguer, por presunta prevaricación.

La Fiscalía abrió sendos procedimientos penales a raíz de atestados del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que analizó documentación facilitada por una empresa de venta de desaladoras y material de desalación en el año 2021. Según expuso el Juzgado de Instrucción 2 de Murcia, que inició la causa, la Benemérita concluyó que había «indicios de que una pluralidad de empresas y empresarios individuales podrían haber hecho uso de máquinas desaladoras de manera ilegal, vertiendo salmuera sin autorización, pudiendo causarse un daño al medio ambiente».

En el 'caso Topillo' «se investiga, entre otros comportamientos, la posible realización de vertidos contaminantes procedentes del uso de desalobradoras ilegales, que captarían aguas de los acuíferos del campo de Cartagena contaminada por nitratos con altos niveles de conductividad que la harían inhábil para ser utilizada en el riego. Estas características del agua obligarían a los agricultores a aplicar procedimientos de desalobración que originarían un rechazo que terminaba en una red de salmueroductos que a su vez vertía en la ambla del Albujón, a escasos metros del Mar Menor, o lo retornarían al acuífero». «En ambos supuestos se podría poner en peligro el medio ambiente».

Derechos del Mar Menor

El Mar Menor hará valer por primera vez sus derechos en un juicio. Será el 20 de mayo de 2026 en Cartagena, en la sección quinta de la Audiencia Provincial, donde seis colectivos ciudadanos y cuatro ayuntamientos de la cuenca actuarán en su nombre y ejercerán la acusación contra dos empresas agrícolas y un particular, vinculado a ellas, acusados de contaminar la laguna mediante el vertido de 162.345 metros cúbicos de aguas de rechazo desde una desaladora ilegal. En la causa, dirigida contra las mercantiles Ecosarete y Datelio y que forma parte del 'caso Topillo 2' (dividido en 39 piezas), asociaciones ciudadanas y ecologistas y consistorios invocaron ante el Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena la ley que reconoce la personalidad jurídica de la laguna y de su cuenca, que faculta a cualquier persona o entidad a presentar un pleito, o sumarse a él, en defensa de la laguna.

Por Alicia Negre La Fiscalía exige a la Comunidad más expedientes de responsabilidad medioambiental

El fiscal superior de la Comunidad. José Luis Díaz Manzanera, avanzó este jueves, durante la presentación de la memoria del organismo, que el fiscal de Medio Ambiente va a exigir a la Comunidad que abra nuevos expedientes de responsabilidad medioambiental a otra decena de empresas por los daños causados al Mar Menor con sus vertidos. En este caso, precisó, serán firmas agrícolas y ganaderas.

Esta es la segunda petición que la Fiscalía realiza a la Consejería de Medio Ambiente para que exija responsabilidades a las empresas en el ámbito administrativo por la emisión de vertidos contaminantes. Ya lo hizo hace unos años con otra decena de firmas y finalmente fue la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la que, ante la inacción de la Administración regional, tuvo que dar la orden para que se cumpliera la petición del fiscal.