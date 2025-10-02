Seguimiento masivo en la Región de Murcia del paro estudiantil contra el genocidio en Palestina

Fuensanta Carreres Jueves, 2 de octubre 2025, 12:48 Comenta Compartir

Miles de alumnos de la Región están en huelga este jueves para denunciar el genocidio de Gaza y expresar su apoyo a la flotilla Global Sumud Flotilla, la misión que intentaba llevar por vía marítima ayuda humanitaria a Gaza y que ha sido interceptada por el ejército israelí. Los estudiantes de enseñanzas medias de la Región han secundado de forma masiva el paro convocado por el Sindicato de Estudiantes, y muchos de ellos se han sumado a la manifestación que parte de la Glorieta al grito de '¡las tierras robadas, serán recuperadas!'. A falta de datos oficiales -la Consejería de Educación no va a facilitarlos-, en el instituto Sanje de Alcantarilla, uno de los más grandes de la Región, han faltado el 80% de los alumnos. En el Alfonso X de Murcia, también muy numeroso, han ido a clase menos de la mitad, contando además con que los estudiantes de primero y segundo de la ESO no pueden secundar el paro. En el Ramón y Cajal de Murcia el seguimiento también ha sido muy mayoritario.

Convocada por el Sindicato de Estudiantes, la movilización ha dejado las aulas de los institutos de Secundaria a medio gas; a algunos centros solo han acudido los alumnos de primero y segundo de la ESO, a quienes no les reconoce el derecho a la huelga. El Sindicato de Estudiantes ha convocado manifestaciones en 40 ciudades españolas a mediodía. «No vamos a mirar hacia otro lado. La causa Palestina es la causa de la juventud y de los millones que defendemos los derechos humanos y la justicia social. Por eso llamamos a la huelga general estudiantil para vaciar las aulas y llenar las calles de dignidad», ha señalado la organización en un comunicado.

«Reivindicamos el alto al fuego en Palestina y exigimos la ruptura de relaciones del Gobierno de España con Israel», ha explicado el portavoz del Sindicato de Estudiantes en la Región, Pablo Caravaca, quien advierte de que los estudiantes no van a cesar con sus movilizaciones, y han convocado otra huelga para el 15 de octubre.