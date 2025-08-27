Murcia, Orihuela, Santomera, Beniel, Fortuna y Abanilla forman un foro de cooperación intermunicipal «para aprovechar sinergias» Entre los principales asuntos abordados destacan la mejora de infraestructuras y servicios de transporte público, el refuerzo de la seguridad y la promoción de proyectos medioambientales y turísticos compartidos

El Ayuntamiento de Santomera celebró este miércoles el primer encuentro entre este consistorio y los de Murcia, Orihuela, Beniel, Fortuna y Abanilla, que sentó las bases para la creación de un foro de cooperación intermunicipal.

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez Muñoz, ejerció de anfitrión de una reunión en la que han participado José Francisco Muñoz, teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación del Ayuntamiento de Murcia; José Vegara, alcalde de Orihuela; Mari Carmen Morales, alcaldesa de Beniel; Catalina Herrero, alcaldesa de Fortuna; y José Antonio Blasco, alcalde de Abanilla.

Martínez expresó que «esta alianza permitirá establecer lazos en común entre los municipios de la zona y aprovechar sinergias». En esta línea, subrayó que «este foro nace con vocación de permanencia y nos permitirá contar con más capacidad de negociación para conseguir inversiones, infraestructuras y proyectos estratégicos que fortalezcan el desarrollo económico y social de toda la zona».

Durante el encuentro, celebrado en el Centro Cultural Casa Grande de Santomera, los alcaldes y alcaldesas coincidieron en la necesidad de trabajar juntos para afrontar retos comunes y han acordado impulsar un manifiesto conjunto que formalice esta alianza.

Entre los principales asuntos abordados destacó la mejora de infraestructuras y servicios de transporte público, el refuerzo de la seguridad en los municipios participantes y la promoción de proyectos medioambientales y turísticos compartidos. Asimismo, avanzaron que este foro permitirá la concurrencia conjunta a fondos europeos para captar inversiones y coincidieron en el apoyo a la instalación del Centro Nacional de Microchips y Ciberseguridad en la zona, así como en la instalación del Centro Regional de Salud Mental.

La creación de este foro tiene como objetivo trabajar de manera coordinada en el desarrollo de proyectos comunes que refuercen el potencial de estos municipios y generen nuevas oportunidades para la ciudadanía. También busca compartir experiencias y recursos, estableciendo mecanismos de colaboración que optimicen esfuerzos y mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Además, este espacio permitirá presentar una voz unificada ante otras administraciones, con propuestas consensuadas y estrategias conjuntas orientadas a la mejora de infraestructuras, al desarrollo territorial equilibrado y a la obtención de la financiación necesaria para garantizar inversiones en beneficio de los municipios.