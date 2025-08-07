Salvamento Marítimo entrega la nueva embarcación de Cruz Roja en San Pedro del Pinatar

LA VERDAD Jueves, 7 de agosto 2025, 20:10 Comenta Compartir

Salvamento Marítimo entregó a Cruz Roja la nueva embarcación LS Moraga, que va a operar desde la base de San Pedro del Pinatar. Esta es la primera de cuatro nuevas embarcaciones de estas características que se van a poner en funcionamiento en los próximos meses.

En el acto de recepción estuvo presente la directora regional de Cruz Roja, María José Vera, y el jefe del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Cartagena, Sergio Rodríguez Carbonell. El nombre de la lancha LS Moraga fue propuesto por los alumnos del CEIP Ciudad del Mar, de Águilas y significa «asar pescado fresco, normalmente en la playa en verano. Los pescadores en su quehacer diario, cuando asan pescado lo nombran de la misma manera».

Hay que tener en cuenta que en base al convenio marco de cooperación suscrito con Salvamento Marítimo, Cruz Roja gestiona un total de 44 embarcaciones a lo largo de todo el litoral español -unas, propiedad de CRE y otras de Salvamento Marítimo, como es el caso de la LS Moraga-.