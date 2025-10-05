El PP no bajará la tasa de basuras en San Pedro del Pinatar porque «el servicio mejorará antes del 31 de octubre» Los independientes reclaman una reducción ante los incumplimientos de la adjudicataria

Alexia Salas Domingo, 5 de octubre 2025, 08:27

Las mejoras del servicio de recogida de basuras comprometidas en el nuevo contrato «se cumplirán al 99% antes del 31 de octubre», afirma el concejal de Hacienda, Pedro Vivancos, en respuesta a la propuesta de rebajar el recibo a los vecinos, presentada por la Agrupación Independiente (AISP). El edil asegura que «ya se ha notado un salto cualitativo» a pesar de que el incumplimiento de las condiciones de adjudicación llevó al Ayuntamiento a imponer a la concesionaria del servicio, STV, una multa de 60.000 euros por «falta grave», después de firmar el contrato -en octubre de 2024- por 23 millones de euros para los próximos 10 años.

Tras un informe de la inspección municipal, la concejal de Servicios Públicos, María Carmen Egea, señaló el pasado junio «la falta de contenedores, lavacontenedores y sistemas GPS, por lo que no se puede hacer seguimiento de las rutas ni mejorar la calidad del servicio».

El Ayuntamiento dio un plazo de cinco meses a la mercantil para incorporar todos los recursos fijados en el contrato pero, según el informe técnico, no se cumplió, lo que dio lugar a la imposición de la sanción. La empresa logró otra prórroga para implantar todos los medios prometidos, que según el concejal Vivancos, termina el 31 de octubre.

A pesar de que asegura que la empresa cumplirá, el edil explica que, en caso de finalizar el plazo sin haber incorporado la maquinaria nueva, «iniciaríamos otro expediente con las conclusiones que aporten los técnicos, que terminaría con una resolución del contrato o una nueva sanción».

Los independientes volvieron a pedir, en el Pleno del pasado jueves, la reducción de la tasa de basuras que tienen que pagar los vecinos. «Está fuera de toda lógica el cobro total de la tasa, ya que el Ayuntamiento descontará a la empresa los servicios no prestados», alega el portavoz independiente, Borja Pérez. Cree además que «obrar el recibo íntegro a los vecinos contradice el precepto legal que dice que el importe de las tasas no puede superar el coste real del servicio».

«No se puede exigir pagar al ciudadano por un servicio que, como ha reconocido el Ayuntamiento mediante su penalización, no se está prestando», afirma Pérez.

Recuerda que la decepción por la falta de vehículos y contenedores coincide con la subida del 110% en el recibo municipal por la recogida de residuos. «Se aprobó ese incremento porque el coste del servicio iba a ser el que no está siendo» afirmó. La propuesta no recibió el apoyo suficiente en el Pleno, ya que el PP votó en contra, mientras que el PSOE, Vox y las dos concejales tránsfugas se abstuvieron.

La Concejalía de Hacienda señala que la rebaja no es viable Para el concejal de Hacienda, Pedro Vivancos, la rebaja en la tasa de basuras en San Pedro del Pinatar propuesta por la Agrupación Independiente (ASIP) no es viable «sin los estudios técnicos pertinentes». El edil asegura, en respuesta a las reclamaciones de los independientes, que la sanción impuesta a la adjudicataria «no es un superávit de ingresos, porque el canon que se paga anualmente al Consorcio Regional de Residuos ha subido por el aumento de la basura recogida».