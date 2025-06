Multa de 60.000 euros a la empresa de basuras de San Pedro del Pinatar por incumplir el contrato

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha impuesto una multa de 60.000 euros a la empresa concesionaria del servicio de recogida de basuras ... , STV, por incumplimientos del contrato calificados como «falta grave». La decisión llega una vez que la inspección municipal ha detectado deficiencias en el servicio, apenas unos meses después de la adjudicación de un contrato valorado en 23 millones de euros para los próximos diez años.

«Faltan contenedores, lavacontenedores, no han incorporado el sistema GPS, así que no se puede hacer seguimiento de las rutas, y todo eso deteriora la calidad del servicio», detalló la concejala de Servicios Públicos, María Carmen Egea. La edil explicó que la mercantil disponía de un plazo de cinco meses para incorporar todos los recursos comprometidos por contrato para mejorar el servicio. El plazo, según el informe de Secretaría, no se ha cumplido. Aunque se ha otorgado un nuevo margen a la empresa, la edil asegura que se le descontará del pago la carencia de los medios acordados. «El servicio debe ser el que los vecinos merecen», afirma Egea.

Este contrato, adjudicado en octubre de 2024, no ha estado exento de polémica desde su inicio. La aprobación se produjo con los votos del PP, mientras que Vox y PSOE se manifestaron en contra, y la Agrupación Independiente (AISP) se abstuvo. La anterior concesionaria, León y Ferrer, llegó a denunciar por prevaricación al alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez, y a dos funcionarios municipales, un conflicto que, aunque desestimado en vía administrativa, sigue pendiente de resolución judicial.

La tasa sube un 110%

La decepción por la falta de vehículos y contenedores coincide con la subida del 110% en la tasa municipal por la recogida de residuos. Para el portavoz de AISP, Borja Pérez, ese aumento considerable en la tasa de basuras, que ha llevado a las viviendas a pagar 33,45 euros al trimestre frente a los 15,93 euros anteriores, resulta «excesivo» ante un servicio que considera incompleto. «Se aprobó ese incremento porque el coste del servicio iba a ser el que no está siendo», afirmó Pérez, quien aboga por darle un plazo más corto para que la empresa cumpla o, de lo contrario, se resuelva el contrato.

La edil de Servicios Públicos denuncia que la mercantil no ha ampliado los contenedores y tampoco ha incorporado el sistema GPS

En cuanto a las tarifas, la nueva ordenanza ha supuesto un mordisco en el bolsillo de los vecinos, a pesar de que el servicio no ha mejorado. Para algunos sectores, ya se incluyeron bonificaciones, por primera vez, basadas en la renta per cápita. Familias numerosas, especiales y monoparentales con rentas bajas pueden acceder a un descuento del 50%. Asimismo, jubilados y familias de bajos recursos pueden beneficiarse de rebajas de hasta el 90% si cumplen con los requisitos de la Concejalía de Servicios Sociales.

Descuento del 15%

Como novedad, supermercados y restaurantes que colaboren con organizaciones sociales para la donación de alimentos obtienen un 15% de descuento en su tasa de basuras, una medida que busca fomentar la sostenibilidad y la ayuda social. Para el resto de negocios, las tarifas varían según el tipo y tamaño, como, por ejemplo, los hoteles de 4 y 5 estrellas, que abonan 20,41 euros por plaza al trimestre, según marca el texto.