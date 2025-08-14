La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Estado de uno de los perros rescatados en San Pedro. Guardia Civil

Investigada por mantener a tres perros en estado de desnutrición prolongada en San Pedro

Los animales se encontraban en condiciones de salud deplorables, con un severo estado de delgadez y con malformaciones óseas

LA VERDAD

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:19

La Guardia Civil investiga a una vecina de San Pedro del Pinatar por un posible caso de abandono animal, tras comprobar la situación de notable carencia alimenticia que sufrían varios canes a su cargo.

Los especialistas del Seprona de la Guardia Civil abrieron la correspondiente investigación y corroboraron un primer aviso de la Policía Local de San Pedro del Pinatar. Los agentes hallaron en un domicilio tres perros en condiciones de salud deplorables, con un severo estado de delgadez y con malformaciones óseas compatibles con desnutrición prolongada.

Los guardias civiles se coordinaron con la empresa autorizada de recogida de animales del municipio y se rescataron los tres canes. La propietaria de los perros resultó investigada y la Guardia Civil le ha instruido diligencias como presunta autora de delito contra los animales, en este caso por abandono animal, tras constatarse que los animales carecían de cuidados básicos, alimentación adecuada y atención veterinaria. La mujer se enfrenta a penas que podrían incluir multas e inhabilitación especial para la tenencia de animales por varios años.

