El Centro de Visitantes de las Salinas de San Pedro se transforma en museo

El Centro de Visitantes de las Salinas de San Pedro del Pinatar es ya, también, un museo. La transformación de este espacio permite ofrecer una «experiencia moderna, accesible y participativa, al servicio de la educación ambiental y del conocimiento científico sobre nuestros espacios naturales», según explicó el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez.

La musealización incorpora dos salas interpretativas completamente renovadas: una dedicada al Mar Menor y otra al propio Parque Regional. La primera propone un recorrido inmersivo que explica los valores ecológicos, históricos y culturales de la mayor laguna salada de Europa mediante recursos digitales, paneles informativos y reproducciones de especies que ayudan a comprender de forma accesible los procesos naturales que sostienen el ecosistema. La sala del Parque Regional, por su parte, actualiza por completo la exposición anterior pero mantiene elementos simbólicos del entorno, como el molino de viento o los tradicionales 'tesoros marinos', ahora integrados en un discurso más didáctico y visual. Ambas cuentan, además, con materiales en varios idiomas para facilitar la visita del público internacional. La actuación tiene una inversión de 163.000 euros, cofinanciados al 60% con fondos Feder. «Esta inversión, junto con la remodelación integral del pasado año, demuestra la apuesta del Gobierno regional por consolidar los centros de visitantes como espacios de conocimiento, sostenibilidad y participación ciudadana», señaló Vázquez.