Retenciones en San Javier, este lunes, en el punto donde se estaban realizando trabajos en el tendido eléctrico.

Unos trabajos en el tendido eléctrico provocan atascos kilométricos entre San Javier y Torrevieja

La DGT lista numerosos tramos afectados por toda la zona costera entre ambas localidades

LA VERDAD

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:58

Unos trabajos de mantenimiento del tendido eléctrico complicaron considerablemente la circulación este lunes en el municipio de San Javier y sus alrededores. Según informó la Dirección General de Tráfico, la congestión afectó a varias vías entre San Javier y Torrevieja, principalmente la AP-7, pero también algunos tramos de la N-332. Tráfico habilitó un desvío operativo en la RM-19, a la altura de Balsicas, con el objetivo de aliviar los efectos de la incidencia.

Concretamente, los puntos afectados fueron la N-332, entre los puntos 31,89 y 33,44, en el centro de San Javier; la AP-7 entre los puntos 779,82 y 7,81, y también entre los kilómetros 777,16 y 780,38, a la altura de San Pedro del Pinatar. Las retenciones llegaron hasta Torrevieja, con otros tramos congestionados entre los siguientes puntos kilométricos de la AP-7 770,20 y 773, a su paso por Pilar de la Horadada; así como los kilómetros de la carretera N-332 del 48,73 al 49,26, del 49,91 al 51,33 y del 54 al 57,75, entre Orihuela Costa y Torrevieja.

