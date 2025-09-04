El Severo Ochoa de San Javier se lleva la mitad de la inversión municipal en colegios

LA VERDAD San Javier Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:55 Comenta Compartir

La concejala de Educación, María José Bernal, visitó este jueves el colegio Severo Ochoa, de San Javier, acompañada por el director del centro, Juan Carlos Muñoz, para comprobar el resultado de las obras con las que se ha cubierto la pista deportiva en el patio del colegio. Consistente en una gran estructura metálica techada, ha supuesto un gasto de 120.000 euros y forma parte del plan de sombra del Ayuntamiento de San Javier para dotar de grandes espacios de sombra los patios de los colegios del municipio. «Esta obra permite bajar la temperatura en el patio, ampliar la actividad al aire libre y mejora la calidad de la educación en general», señaló Bernal. Recordó que después del colegio Severo Ochoa se está trabajando en el proyecto de la siguiente cubierta, que se instalará en el CEIP Fulgencio Ruiz, de Santiago de la Ribera.

La cubierta de la pista en el centro Severo Ochoa se suma a una lista de obras de mejora y mantenimiento que el Consistorio ha realizado en los centros del municipio por un valor total de 240.000 euros. Atendiendo a las demandas de los centros y de cara al inminente inicio de curso, el próximo lunes, durante el verano se ha procedido a la sustitución de césped en el colegio de Infantil y Primaria La Paz y en una escuela infantil, así como de columpios y otros elementos del mobiliario del patio, y la reforma de baños, lo que ha supuesto una inversión de 56.000 euros.

Pintura y albañilería

A esto se suman otros trabajos de mantenimiento de pintura y albañilería con un gasto de 64.000 euros. La edil recordó que el inicio de curso, al que se incorporarán un total de 6500 alumnos en el municipio, conllevará también la convocatoria de ayudas municipales para lo que la concejalía de Educación destina un total de 78.000 euros.