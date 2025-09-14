San Javier, un destino de altura para la Princesa Leonor

José Miguel Luengo Gallego Alcalde de San Javier Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:44 Comenta Compartir

Desde 1943, San Javier —y en concreto, Santiago de la Ribera— tiene el inmenso honor de acoger a la Academia General del Aire, la institución donde los futuros oficiales del Ejército del Aire y del Espacio aprenden a volar, a servir y a liderar. Más de ochenta años de convivencia que han marcado profundamente nuestra identidad como comunidad, forjada en los valores del esfuerzo, la disciplina y el compromiso con España.

A lo largo de estas décadas, hemos visto pasar por nuestras calles y nuestros cielos a generaciones de hombres y mujeres que han dejado una huella imborrable. Pero hay momentos que marcan aún más nuestra historia: cuando el entonces Príncipe Juan Carlos, más tarde Su Majestad el Rey Emérito, vivió y se formó aquí; cuando su hijo, el Rey Felipe VI, siguió el mismo camino; y hoy, con legítimo orgullo, acogemos a la Princesa de Asturias, Doña Leonor, durante su formación en la Academia.

Permítanme una confidencia personal: cuando era niño, una de las imágenes que más admiraba en el salón de mi casa era una fotografía en la que mi padre, entonces teniente de alcalde de San Javier, saludaba al Príncipe Felipe en el Ayuntamiento. Aquella visita ocurrió hace 36 años, y ahora, como alcalde, recibir a su hija, la Princesa Leonor, en ese mismo lugar, no solo me emociona, sino que me hace sentir el paso del tiempo como un hilo que une generaciones en torno al servicio a España.

«Para el municipio, que la heredera al Trono pase un año completo entre nosotros no es solo un motivo de orgullo institucional, es también una emoción compartida por nuestros vecinos»

Estamos acostumbrados a ver el nombre de San Javier ligado a la Casa Real, no solo por la histórica presencia de la Academia, sino porque Su Majestad el Rey Felipe VI nos visita con frecuencia, ya sea para acudir a actos en la AGA o para disfrutar de los festivales aéreos, que llenan el cielo de orgullo y emoción.

Para San Javier, que la heredera al trono pase un año completo entre nosotros no es solo un motivo de orgullo institucional, es también una emoción compartida por nuestros vecinos, que sienten cercana su presencia y que ven en ella un símbolo de continuidad y compromiso con las Fuerzas Armadas y con los valores que nos unen como país.

Y así como hace 36 años el entonces Príncipe Felipe recibió la Medalla de Oro de la Villa de San Javier y fue nombrado Hijo Adoptivo en una ceremonia en nuestro Ayuntamiento, hoy nos emociona profundamente poder ofrecer ese mismo gesto a su hija, la Princesa de Asturias. Será un inmenso honor para todo el municipio recibirla oficialmente, como pueblo que la acoge con cariño durante este año clave de su formación. En nombre de todos los sanjaviereños, nos preparamos con orgullo y gratitud para vivir un momento histórico que reforzará, aún más, el lazo entre San Javier y la Casa del Rey.