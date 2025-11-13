La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo del pleno de San Javier. Ayto.

Sacan a subasta en San Javier un lote de terrenos municipales por valor de 4,2 millones de euros

Urbanismo argumenta que «hay que liberar suelo, porque los solares residenciales están agotados»

Alexia Salas

Alexia Salas

Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:09

Comenta

Luz verde a la mayor venta de terrenos municipales en muchos años. El Ayuntamiento sacará a subasta pública 10 parcelas, la mayoría de ellas residenciales ... y alguna de uso comercial, por un valor total de 4.242.813 euros, según aprobó este jueves el Pleno municipal a propuesta del PP y con el apoyo de Vox, la abstención de la plataforma ciudadana Pleamar y de Podemos. El portavoz del PSOE, Pedro Gorriz, fue el más crítico con la medida, que ve como «la mayor pérdida de patrimonio municipal en mucho tiempo». Asegura que «el PP favorece a empresas privadas que comprarán el suelo para enriquecerse con la construcción de viviendas». Gorriz criticó «la falta de transparencia, porque no nos dicen para qué serán los fondos».

