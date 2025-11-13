Sacan a subasta en San Javier un lote de terrenos municipales por valor de 4,2 millones de euros

Luz verde a la mayor venta de terrenos municipales en muchos años. El Ayuntamiento sacará a subasta pública 10 parcelas, la mayoría de ellas residenciales ... y alguna de uso comercial, por un valor total de 4.242.813 euros, según aprobó este jueves el Pleno municipal a propuesta del PP y con el apoyo de Vox, la abstención de la plataforma ciudadana Pleamar y de Podemos. El portavoz del PSOE, Pedro Gorriz, fue el más crítico con la medida, que ve como «la mayor pérdida de patrimonio municipal en mucho tiempo». Asegura que «el PP favorece a empresas privadas que comprarán el suelo para enriquecerse con la construcción de viviendas». Gorriz criticó «la falta de transparencia, porque no nos dicen para qué serán los fondos».

Según el concejal de Urbanismo, Antonio Martínez, «hace falta liberar suelo, porque en San Javier está muy agotado el terreno residencial y el mercado está muy tensionado». «Hay mucha más demanda que vivienda disponible», argumenta el edil. De los 19.645,05 metros cuadrados que saldrán a la venta, con distintos precios de la tasación realizada por los técnicos municipales, la mayoría son de uso residencial unifamiliar en distintos planes parciales de San Javier y de Santiago de la Ribera. En el lote figuran un terreno de uso socio cultural de 2.500 metros cuadrados del plan parcial Erosmer, y una parcela comercial junto a la rotonda de El Mirador de 3.234,90 metros cuadrados.

Los ingresos facilitarán «la mejora de instalaciones deportivas y de equipamiento social o educativo, además de posibles infraestructuras antiinundaciones, aunque el destino aún no está concretado», afirma el concejal.

Por otra parte, el Pleno aprobó una moción conjunta del PP, PSOE, Pleamar y Podemos, con la abstención de Vox, para instar al Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico a que ejecute cuanto antes las obras de reconstrucción de las playas dañadas por la dana, que ponga los medios necesarios para evitar que se repita y a que modernice las infraestructuras del suministro de agua potable para la comarca costera. La misma moción reclama a la Comunidad Autónoma la tramitación urgente del Plan de Ordenación del Territorio de la Cuenca Vertiente del Mar Menor. En el acuerdo, el Gobierno local se compromete de convocar a todos los grupos políticos y a los técnicos municipales para analizar el efecto de las obras hidráulicas y de drenajes ya realizadas, valorar las que están pendientes de ejecución y debatir nuevas propuestas.

La propuesta de mejora del colegio Nuestra Señora de Loreto sí logró unanimidad de todos los grupos. El Pleno pide a la Comunidad Autónoma que renueve las cubiertas del centro donde estudian más de 700 alumnos. Piden que instalen placas solares, que mejoren los accesos, remodelen las pistas polideportivas, instalen un vallado de seguridad y revisen el estado de los pinos centenarios, donde varios ejemplares de gran altura se cayeron en la dana de octubre.