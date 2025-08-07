La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los concejales, durante el Pleno de San Javier, este jueves. Ayto.

El Pleno de San Javier rechaza el nuevo Centro de Seguridad y prioriza incorporar 21 agentes más

LA VERDAD

Jueves, 7 de agosto 2025, 20:12

El Pleno del Ayuntamiento de San Javier celebrado este jueves rechazó con el voto en contra del equipo de gobierno del PP la construcción del nuevo Centro de Seguridad solicitado por Vox en una moción que fue respaldada por PSOE y Pleamar. Los populares argumentaron que se hará como se está haciendo el de La Manga del Mar Menor y que «en este momento la prioridad era sacar 21 nuevas plazas de Policía Local, lo que supone un aumento del 33%».

Así lo comunicó el Consistorio en una nota de prensa en la que informó también sobre la aprobación de la Cuenta general del ejercicio 2024. con el voto a favor del PP y en contra de socialistas y Vox, y la abstención del grupo Mixto.

Asimismo, los representantes en la localidad marmenorense del partido que lidera Santiago Abascal presentaron otra moción para mostrar el apoyo del Ayuntamiento de San Javier a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que fue apoyada por el Partido Popular y Pleamar, y con el voto en contra del PSOE.

Servicio de taxi

Por otro lado, se declaró la nulidad de pleno derecho de la Ordenanza reguladora de la prestación del servicio de taxi en el municipio con los votos a favor de todas las formaciones de la Corporación, excepto del grupo Mixto, que se ha abstuvo.

Durante la sesión se aprobaron inicialmente las ordenanzas generales para la concesión de subvenciones a deportistas destacados del municipio y subvenciones a entidades deportivas para el desarrollo de sus actividades con el voto a favor de PP, PSOE, Grupo Mixto y Pleamar, y la abstención de Vox.

