Un multitudinario desayuno inglés inicia las fiestas de Roda, en San Javier Más de cuatrocientas personas asisten al tradicional acto con el que la pedanía integra a su colonia británica

El tradicional 'desayuno inglés', que protagoniza el Día Internacional de las fiestas patronales de Roda desde hace 13 años, congregó a más de 400 personas ayer por la mañana en la pinada de la localidad. La numerosa comunidad extranjera de esta pedanía de San Javier, que cuenta con poco más de dos mil habitantes censados, se ocupa de cocinar y servir el típico 'English breakfast', en el que no faltaba el bacon, las salchichas, el huevo frito, las alubias en salsa de tomate y los champiñones.

Laura Sánchez, presidenta de la comisión de fiestas e hija del alcalde pedáneo, Eulogio Sánchez, recordó cómo hace 13 años surgió la idea de organizar el desayuno como una forma de integrar en las fiestas a los numerosos ingleses que ya entonces vivían en Roda. Actualmente, el Día Inglés se ha convertido en el Día Internacional, integrando a irlandeses, escoceses y de otros países europeos que conforman la creciente comunidad extranjera que tan bien se ha integrado en la vida local.

De todo ello da cuenta la pregonera de este año, la joven inglesa, «murciana de adopción», Phoebe Liddiard, vecina de Roda desde hace 11 años y miembro activa de la comisión de fiestas. El alcalde, José Miguel Luengo, que asistió al popular evento, subrayó el lado entrañable de las fiestas de Roda y remarcó su carácter integrador como demuestra la convivencia de las múltiples nacionalidades que conviven todo el año en la localidad.

El día internacional incluye una cena con hamburguesas a la plancha y música, iniciando un fin de semana con verbenas en la pinada, una noche de migas para mañana sábado, así como la sardinada, misa y procesión en honor a la patrona, la Virgen de los Remedios, el domingo.

