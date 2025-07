El Mirador tendrá 700 nuevas viviendas con el desarrollo de dos planes parciales de San Javier

«Aquí las parejas se casan y se tienen que ir a vivir a otro pueblo», cuenta el agricultor jubilado Ángel Alcaraz, mientras compra sus ... medicinas en la farmacia de El Mirador, que siempre fue un punto neurálgico de la pedanía agrícola. Muchos jóvenes buscan «su agujero», comenta Desiré, auxiliar de enfermería, que se queja de la falta de soluciones residenciales para su generación, la que empieza a planificar su vida en los pueblos de la comarca del Mar Menor y alrededores, atraídos por la oferta de trabajo en el turismo y la agricultura. «Solo encuentras las casas de las familias de siempre y las de 200.000 euros que compran los extranjeros. Para nosotros no hay nada, así que en muchos casos seguimos viviendo con los padres», afirma.

Ese déficit urbanístico es una demanda histórica en la conocida como 'pedanía-milagro' por la facturación millonaria de sus empresas agrícolas, que han atraído mano de obra en busca de casa asequible. La misma carencia presentan localidades cercanas con parecido desarrollo económico impulsado por la industria agroalimentaria, como San Cayetano, Pozo Aledo o Balsicas.

Dos planes parciales en trámite pretenden saldar esta necesidad social con más de 700 viviendas proyectadas para los próximos años. El más avanzado es Tierra Nueva, de unos 86.000 metros cuadrados, que prevé levantar 340 casas al noroeste de la localidad, junto al canal del Trasvase Tajo-Segura, distribuidas en cuatro manzanas, con zonas verdes y juegos infantiles. La tipología predominante será de viviendas de dos alturas y dúplex. Un 10% de las casas, unas 34, serán de protección oficial, planificadas por el Ayuntamiento para familias con menores recursos y jóvenes que buscan instalarse en la localidad. «Está previsto crear un cinturón verde entre las viviendas y el canal del trasvase», explica el concejal de Urbanismo, Antonio Martínez.

Informe ambiental

En la parcela de 7.800 metros cuadrados de dotación pública se podrá ampliar las instalaciones deportivas de la pedanía, que previsiblemente aumentará su población censada con esta expansión urbanística. El proyecto espera el dictamen del informe ambiental de la Comunidad Autónoma. Será el último que necesite su diagnóstico en materia de medio ambiente, ya que este trámite lo asumirá a partir de ahora el Ayuntamiento.

Los sucesivos proyectos urbanísticos -no estructurales- no tendrán que pasar ya por los despachos del Gobierno regional. Serán los técnicos municipales los que den el visto bueno al siguiente plan parcial, El Mirador Sur, ya que desde el pasado junio el Ayuntamiento asumió esta competencia regional para agilizar los futuros desarrollos urbanísticos, una prerrogativa que han asumido ya siete municipios murcianos de menos de 50.000 habitantes. El edil asegura que ahorrará tiempo en la gestión administrativa y permitirá iniciar antes las obras de urbanización. El Mirador Sur «será más grande, pero aún no está planificado ni el número de viviendas ni la distribución del espacio».