Vehículos de la Policía Local de San Javier, en una imagen de archivo. P. L.

Un menor de 13 años resulta herido tras el ataque de dos perros en San Javier

Los canes escaparon de una vivienda y persiguieron a la víctima, provocándole heridas en la cara, en un brazo y en el cuello

Raúl Hernández

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:42

Un niño de 13 años resultó herido en la tarde del jueves después de ser atacado por dos perros en una calle de Santiago de la Ribera, en San Javier. El menor, que caminaba acompañado de un amigo por la acera, fue sorprendido por los animales que escaparon de una vivienda cercana tras saltar la valla de acceso.

Varios vecinos llamaron al Centro de Coordinación de emergencia 112 pasadas las 17.30 horas, para alertar del ataque. Según los testigos, tres perros de gran tamaño irrumpieron en la calle y persiguieron a los dos menores. Uno de los niños logró ponerse a salvo, pero el otro cayó al suelo y fue mordido de forma repetida en distintas partes del cuerpo por dos de los animales.

Los gritos del chico alertaron a los residentes de una vivienda cercana, que salieron a la calle y trataron de auxiliarlo. El hijo de uno de ellos, armado con un palo, logró apartar a los animales.

El menor presentaba heridas en la cara, un brazo y el cuello, por lo que fue atendido en el lugar y trasladado de urgencia al hospital Los Arcos del Mar Menor.

Agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil se desplazaron hasta la zona, donde comprobaron que la entrada de la vivienda de la que habían salido los animales se encontraba abierta y con la valla caída. Los agentes pidieron a los la documentación obligatoria de los perros como cartillas sanitarias, licencia y seguro de responsabilidad civil. Asimismo, se activó el protocolo veterinario para someter a los animales a cuarentena y seguimiento.

Los testigos aseguraron que los dos perros implicados, de razas catalogadas como potencialmente peligrosas, son conocidos en el vecindario por haber protagonizado otros incidentes anteriores, como el ataque a un joven de 18 años a finales del pasado mes de abril.

